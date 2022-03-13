中一中生籲換掉不適任老師！　教團揭「單憑影片」太過了

▲中一中紀姓同學（中）說，他們最簡單的訴求，就是換掉音樂老師，整件事平息落幕。（圖／民眾提供）



記者許展溢／台北報導

中一中學生和音樂老師互嗆影片，引發社會高度熱議，校方預計明天找雙方面對面釐清狀況。不過，學生認為要趕快汰換不適任教師，教團認為，單以影片來看，不至於討論到這部分，更不符合比例原則，應給老師更多說明。

全教總理事長侯俊良受訪說，處理不適任教師有一定程序，以這影片來說「不至於」，影片呈現出學生、老師學生間互動外，可看出老師針對孩子報告問題有點情緒展現，整個教學樣態只有一節課，必須了解老師是否有長期情緒不穩定，該事件目前看來只是特別個案，若要否定教學，比例原則不夠，單憑影片不至於對老師做這個部分，學校勢必再調查。

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侯俊良認為，有沒有牽扯到不適任，也不是學生說了算，要透過很多程序跟調查，學校明天要開的應只是釐清狀況，如果發現雙方都有不當，或老師反應過度等才會做後續處置。

▲中一中教務主任彭佳偉希望師生雙方心平氣和好好溝通。（圖／校方提供）



而學生關注的汰換不適任教師，侯俊良強調，從學生角度能有自己訴求，更可以提出想法，重申最終還是要透過一定程序，除非調查完老師涉及嚴重，才會再進入不適任教師程序，雖影片可看到老師情緒似乎沒控制好，但現在談論要怎麼處理老師，「太過了」，更看不出有不適任，要給老師說明，了解平常教學樣態。

侯俊良認為，每個孩子背景家庭狀況不同，學生有意見是好事，避免發生衝突，老師可先詢問其他同學看法或中斷上課的技巧，彼此先冷靜再討論，回頭再用多元開放方式討論，讓雙方充分表達想法，重點是情緒先穩下來，才有助於解決事情。

中一中教務主任彭佳偉昨天回應提到，日後會特別留意關懷學生，不要因為此案影響發展和學習動機，已安排該班級團體輔導，特別是上台報告的這組同學，希望經由導師陪伴，不要影響學生生涯發展外，校長指示下，學校已進行跨處室的平行協調和努力，對當事老師和學生也都有妥善溝通。