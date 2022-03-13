澤倫斯基：俄羅斯試圖在各地建立「偽共和國」瓦解烏克蘭

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基12日晚間發表全國演說時表示，俄羅斯正試圖烏克蘭各地建立新的「偽共和國」，讓藉此讓這個國家分裂。澤倫斯基同時警告俄軍，若他們想占領首都基輔，那就必須面臨一場殊死戰。

澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在演說中表示，俄軍正在南部赫爾松（Kherson）脅迫、施壓地方代表，並找人行賄，準備舉辦一場「赫爾松人民共和國」（Kherson People’s Republic）獨立公投。他呼籲當地人不要重蹈東部盧甘斯克和頓內茨克的覆轍，「烏克蘭將扛得住這次的考驗，我們需要時間和力量還摧毀襲擊我們國土的戰爭機器。」

俄軍目前正進逼基輔，雙方12日在距離基輔近5公里的郊區伊爾平（Irpin）進行激烈巷戰。澤倫斯基警告俄軍，若他們想占領首都基輔，那就必須面臨一場殊死戰，「如果他們決定進行地毯式轟炸，抹去這裡的歷史，摧毀我們進入基輔，如果這是他們的目標，那就來吧。」

烏克蘭許多小城鎮在俄軍的砲火攻擊下幾乎被摧毀，南部城市馬力波（Mariupol）遭到俄軍圍攻兩個星期，造成至少1582名平民喪生。烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，有1.3萬人在12日從人道走廊撤離，目前約有250萬名烏克蘭人逃往鄰國避難。

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