澤倫斯基建議「與普丁在耶路撒冷談判」　以色列媒體：俄方不反對

▲烏克蘭總統澤倫斯基（左）與以色列總理班奈特（右）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）12日向記者表示，以色列是一個非常適合烏俄兩國進行停火談判的地方；俄羅斯消息人士也認為，莫斯科不反對這項建議，但以色列目前尚未做出最後決定。

根據以色列媒體《耶路撒冷郵報》報導，澤倫斯基12日向記者表示，他和以色列總理班奈特（Naftali Bennett）通話時提到，耶路撒冷是進行烏俄會談的好地點，「我對班奈特說，目前在俄羅斯、烏克蘭或白俄羅斯舉行都沒有建設性，這些都不是我們（烏俄領導人）能夠同意停止戰爭的地方，我認為以色列，尤其是耶路撒冷，肯定是這樣一個地方。」

澤倫斯基提到，他在上星期和班奈特進行了長達一小時的通話，雙方積極討論該如何停止烏俄戰爭，還有以色列在調停方面所做的努力，「我相信（班奈特）可以發揮重要作用，因為以色列是一個有很多歷史也和烏克蘭有許多相似之處的國家。」

俄羅斯外交消息人士則對此保持樂觀態度，莫斯科不反對這項建議，但以色列目前尚未做出最後決定，「我們的經驗顯示，談判不可能導致現場局勢惡化，我們必須看看是否真的能有所幫助，如果能有突破，我們什麼都願意做。」

先前班奈特和俄羅斯總統普丁結束會談，並和澤倫斯基進行通話後，有媒體爆料指出，以色列希望烏克蘭能夠在談判中讓步。根據《路透社》報導，以色列官員對此作出嚴正否認，並強調，班奈特從未告訴澤倫斯基該怎麼做，也沒這種打算。