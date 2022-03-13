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全國首例　台南率先公布重大酒駕資訊　

▲台南市政府率全國之先於3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車被公告，成全國首例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府率全國之先於3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車被公告，成全國首例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為有效遏阻酒駕再犯事件危及市民安全，台南市政府率全國之先於3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車，被公告在台南市重大酒駕事件資訊網頁，為全國第一起因酒駕累犯被公開資訊的案例。

▲台南市政府率全國之先於3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車被公告，成全國首例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局再次呼籲市民朋友酒後不開車，共同維護市民安全，酒駕被攔獲不僅依公共危險罪嫌移送偵辦，還將被公開資訊。交通局局長王銘德表示，道路交通管理處罰條例增訂酒駕再犯者得公布再犯者姓名、照片及違法事實，將於3月31日起實施，但相當重視酒駕危害事件的市長黃偉哲指示交通局、警察局、法制處等單位應於法令上路前應有更積極作為，以期回應廣大民眾對用路安全的期待。

交通局長王銘德指出，台南市全國首創推動「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，以酒駕肇事致死、酒駕肇事重傷、酒駕肇事逃逸、受社會矚目酒駕新聞事件、因酒駕受裁決處分確定等5類重大酒駕事件，將汽機車駕駛人當事人去識別化資訊、違規事實相關說明、當事人影像模糊化處理的相關照片，適時公布於交通局網站（https://traffic.tainan.gov.tw/ActivitiesDetailC004110.aspx?Cond=3279a1cc-34c1-446f-9b33-e5eaf611c345），希望藉此讓酒後駕車等不良習慣民眾能有所警惕，同時提醒民眾行經酒駕事故路段時能更加小心。

▲台南市政府率全國之先於3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車被公告，成全國首例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局指出，公告執行首週警方分別在麻豆區謝庴寮、下營區九份街、中西區民族路2段攔獲謝姓、邱姓、林姓等3名男女涉嫌酒後開車、騎機車的再犯案件，酒測值分別為0.9mg/L、1.03mg/L、0.32mg/L，均依公共危險罪嫌移送偵辦，由於3人均曾因酒駕受過裁決處分確定的累犯，交通局依「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」將3人公告在台南市重大酒駕件網頁。

交通局表示，基於保護本市市民及用路人交通安全的公益正當目的，日後仍將針對重大酒駕肇事事故適時主動以公開資訊方式，遏阻酒駕事件對市民及用路人的威脅風險。呼籲民眾切勿心存僥倖害人害已，酒後不開(騎)車，可請未飲酒親朋好友接送或搭乘計程車，並可多利用酒後代駕服務。

▲台南市政府率全國之先於3月2日起公告實施「台南市重大酒駕事件資訊公開作業原則」，首週共攔獲3位男女因涉嫌多次酒後駕車被公告，成全國首例。（圖／記者林悅翻攝，下同）

不過有諸多網友質疑交通局公布酒駕訊息，還依個資法去保護酒駕者姓名及相關個資，可能只有酒駕當事人親友才可能識別，這種訊息揭露對一般社會大眾有何意義？對酒駕當事人有何遏阻作用？

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