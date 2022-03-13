確診+4還群聚！賭場藏台南古厝　負責人用「這味」吸引越南女賭客

▲黃姓男子涉嫌在某古厝裡經營賭場，警方12日見時機成熟持搜索票衝入，當場查獲23名男女正賭的相當開心 。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

黃姓男子(58歲)涉嫌在安南區古厝裡經營賭場，市警分局12日見時機成熟，持搜索票衝入賭場，當場查獲23名男女以「天九牌」聚賭，並查扣抽頭金及賭資，警方更發現，賭場相當貼心，為了5名越南籍女子賭客，還買來香噴噴越南河粉當宵夜，豈料還沒開吃就被警察開砸了，賭客將依社維法裁處，黃姓負責人則以賭博罪移送。

3月11日台南市疫情新增4例確診案例，足跡遍及多個行政區的市場、銀行及美式百貨，正當需要加強防疫措施當下，仍有賭客不顧疫情，群聚賭博。

警方表示，因該古厝夜間常有多名外籍女子結伴前來，屋外甚至有人把風，經警方探查有經營賭博跡象，隨即佈線埋伏監控蒐證，12日23時許見時機成熟，台南警三分局及警察局督察室靖紀小組員警持搜索票衝入賭場，賭客見警察衝入後四處逃竄，甚至躲在樹叢裡，但全數都遭員警查獲。

▼貼心的賭場為了越南籍賭客，還買道地的越南河粉供宵夜果腹。（圖／記者林悅翻攝）

警方帶回23名賭客（8女15男）中，有5名越南籍女子，賭場為了吸引這些外籍女子，還特別貼心提供越南河粉當宵夜，讓她們補充體力保持戰力，豈料，還沒「開吃」就被警察「開砸」了。

賭場黃姓負責人向警供稱，才剛經營沒多久，但警不採信他說詞，訊後依賭博罪移送台南地檢署偵辦，至於22名賭客依社會秩序維護法裁處。

▼台南市安南區某古厝竟藏賭場。（圖／記者林悅翻攝）

對此，南警三分局表示，賭場是幫派、角頭等不良人士的金錢來源，背後潛藏巨大金流、利益，易造成財物糾紛，也是犯罪淵藪，另除職業流動賭場外，對於網路非法博奕等行為，警方亦列為取締重點，對於非法金流及犯罪源頭徹底刨根，絶不會鬆手。