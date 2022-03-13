「立委職責就是監督」　蔣萬安再轟蘇貞昌：沒肩膀的閣揆

▲行政院長蘇貞昌（左）、國民黨立委蔣萬安（右）。（合成圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

行政院長蘇貞昌與國民黨立委蔣萬安日前因停電問題互嗆，蘇貞昌事後更形容蔣萬安是街頭小混混，「你尊敬我一分，我回敬你三分」。對此，蔣萬安13日表示，國會議員基於職責反映人民心聲，這是天經地義，蘇貞昌這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

中醫師公會全聯會13日上午在新北市政府舉辦「國醫節慶祝大會」，蘇貞昌會前受訪時表示，自己一向抱持的態度就是誠心誠意、好好討論、認真報告，如果立委給他說明、讓他好好回答，他都以禮相待，「你尊敬我一分，我回敬你三分；你如果要不客氣，那我也不能都老是緘默不語」。

蔣萬安受訪時回擊，國會議員基於職責，在國會殿堂反映人民心聲、強力監督及質詢政府，這是天經地義，也是《中華民國憲法》保障的制度，但堂堂行政院長卻在國會殿堂發洩情緒之後，繼續口出惡言進行人身攻擊，這是沒有肩膀的閣揆，也是不負責任的政府。

蔣萬安指出，這兩天看到國民黨的民意代表集中火力，就只關心一件事，希望解決民生用電狀況、穩定供電；反觀民進黨的民意代表卻只在乎蘇貞昌的面子，這不符合民眾的期待。

蔣萬安說明，國民黨民意代表非常關注的，就是民眾、產業希望穩定供電的需求，也要求政府要拿出肩膀、解決問題；反觀民進黨的民意代表卻只在乎蘇貞昌的面子、情緒，這不符合民眾期待。

蔣萬安強調，多一分鐘討論如何解決用電問題、少一秒鐘噴政治口水，這才是人民之福，也希望民進黨的民意代表，不要只關心他的家世，「看看國民黨的民意代表，我們唯一關心的就是穩定供電、要政府解決問題」。

另外，台北市副市長黃珊珊日前也加入戰局，認為蔣萬安沒有能力對抗民進黨，將不利於2022年台北市長選戰。蔣萬安表示，還是希望各界能多花一分鐘談解決用電、少花一秒鐘噴政治口水，才是人民之福。

至於國民黨團總召曾銘宗不排除暫停總質詢，接下來是否會要求蘇貞昌道歉、甚至杯葛施政報告，蔣萬安僅說，「黨團接下來會進行相關討論」。