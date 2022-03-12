攔查贓車遭拒檢衝撞　台南警開槍制止仍被逃逸

▲台南市警新營分局民治派出所警員賴育欽、呂家萱攔查贓車時，竊嫌拒捕竄逃，員開槍射擊車輪制止未果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警新營分局民治派出所警員賴育欽、呂家萱，12日下午4時53分許，巡經新營區長榮路與隋唐街口，發現1部於1小時前剛通報失竊的自小貨車，員警利用竊嫌停等紅燈時下車攔查，未料竊嫌拒檢駕車竄逃，員警開槍射擊車輪制止未果，竊嫌成功逃逸。

警方指出，竊嫌見事跡敗露，加速欲繞行前方停等紅燈車輛逆向駛離，過程中一度危及站立車門旁攔檢的員警，員警為制止衝撞，維護自身與裝備安全，朝自小貨車左前輪擊發2槍予以制止，但被竊嫌逃逸，新營分局於竊嫌逃逸後，隨即通報攔截圍捕及調閱沿線監視器畫面擴大追查。

據了解，新營分局鹽水分駐所於12日下午3時35分許，接獲民眾報案，稱自小貨車遭竊，現場遺留自行車一輛，經調閱監視器畫面發現竊嫌騎乘自行車前往犯案地點行竊，進一步比對影像發現，竊嫌同時涉嫌該轄多起竊案。

該部自小貨車於晚上6時左右，已被新營分局尋獲，目前已掌握犯嫌身分，全力追緝中。新營分局分局長斯儀仙表示，員警依法執行公務，絕不容許任何人以強暴、脅迫或顯然不當之行為挑戰公權力，警方絕對全力捍衛警察尊嚴及維護社會秩序，對於犯嫌一定積極追緝到案，絕不鬆手。