狗鍊綑綁膠帶封口　恐怖夫妻拘禁少女街友逼賣淫...下場曝

▲桃園市曹姓男子與陳姓女子脅迫未成年女街友賣淫接客，以「如果逃跑就砍斷手腳」威嚇，並以狗鍊拴住拘禁限制自由。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曹姓男子與陳姓女子缺錢花用，竟將公園女街友當成搖錢樹，去年1月以提供住宿為由，誘騙其到租屋處，每月1次媒介賣淫，少女若不從則以「如逃跑就砍斷手腳」威嚇，還以狗鍊拴住另名女街友手腳限制自由、膠帶封住口鼻處虐待毆打，事後被警方循線查獲送辦；桃園地院審理後依兒少性剝削等多項罪名，判處曹、陳2人分別6年、4年6月有期徒刑。

檢警調查，曹男與陳女是夫妻關係，去年1月間在桃園區文昌公園認識某女性街友與1名17歲少女，約她們到桃園區某租屋處同居，去年5月起要少女以每次2000元代價，和不特定男子從事性交易，收入全被曹、陳收走，少女拒絕性交易後，卻被曹痛毆混身是傷。

此外，2人對另名成年女子則以狗鍊反鎖腿腳，還以「如果逃跑就打斷手腳」恐嚇、「被抓到見一次打一次」等語威嚇，夫妻在租屋處輪流看管，直至去年5月間底少女趁機逃跑報案，才讓整起案件曝光。

桃園地院法官審理時，曹男、陳女一度否認，但因少女提供醫院驗傷診斷證明，警方也提供到場也起出夫妻拴住少女行動的狗鍊，用以證明兩人犯行。

法官審理認為，兩人媒介少女從事性交易，已嚴重損害其身心發展，另外還強迫、恫嚇成年女子並限制其自由，甚至搶走其手機等財物，惟考量2人犯後均坦承犯行不諱，但事後卻沒與2名被害人達成和解；法官審結依意圖營利而媒介使少年為有對價之性交行為罪、妨害自由、傷害、強制與恐嚇等罪，分別判處曹男、陳女6年、4年6月有期徒刑，本案還可上訴。

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