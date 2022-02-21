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台中街友猝死！躲公園廁所「一夜成凍屍」　清潔人員開門嚇壞

▲台中潭子石牌公園傳出有街友猝死。（圖／取自台中潭子區公所）

▲台中潭子石牌公園傳出有街友猝死。（圖／取自台中潭子區公所）

記者閔文昱／綜合報導

今年最強寒流發威，台中大甲21日上午出現7.9度低溫，而北部地區更有10度左右或以下氣溫發生的機率，全台累計82人猝死。台中市消防局表示，21日上午8時，接獲1件寒流路倒非創傷OHCA案件，1名65歲疑為遊民的男子於潭子區一處公園內被發現明顯死亡，研判是低溫猝死，已報請檢察官相驗。

據了解，警方21日早上8點50分獲報，有清潔人員在潭子區石牌公園的男廁打掃時，意外發現1名死者，年約60至70歲，身邊沒有遺書或其他可疑物品，疑似是當地街友。消防局獲報後緊急趕往現場，發現男子身體僵硬並出現屍斑，以明顯死亡，懷疑是因低溫猝死。

寒流、冷氣團、冬天、強烈冷氣團。（圖／資料照）

▲寒流來襲，全台累計至今已有688人非創傷性送醫，其中有超過50件以上猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）。（圖／資料照）

警方表示，該男子時常在公園出沒，疑為當地街友，研判可能是為抵禦寒流，才到公廁內避寒，但仍因身體無法負荷低溫，不幸猝死，目前已報請檢察官相驗，詳細死因還有待報告出爐才能得知。

氣象局21日針對15縣市發布低溫特報，均為橙色燈號，台中大甲上午甚至出現7.9度低溫，離島馬祖更只有2.8度。《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，自19日開始至今，全台出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件超過50人以上，而是否天冷因素所致，仍待釐清，提醒民眾務必注意保暖。

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