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拐街友逼賣淫！狗鍊栓脖囚禁暴打　桃園恐怖夫妻下場曝

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園一對陳姓夫妻檔被控訴拐少女街友賣淫賺錢，少女不服就對其暴打、反鎖屋內。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

桃園一對陳姓夫妻鎖定文昌公園中一未成年少女與一位成年女子，假意提供他們住所，實則強迫媒介2人賣淫賺錢，若2人有反抗不服之意，動輒對2人拳打腳踢，或因不滿女子意圖逃跑，就將狗鍊栓在女子的脖子上、捆住其手腳痛毆，威脅女子「砍斷你手腳」等語。桃園地院審理後，依兒少性剝削等罪，對夫妻2人不得易科罰金部分，判處應執行有期徒刑6年與4年6月。

陳姓夫妻倆疑似為賺取更多金錢，去年1月至4月間，在桃園市文昌公園內鎖定一名未成年少女與一名成年女街友，先後假意邀約2人前往其租屋處作客，實則趁機限制住2人的行動，強迫少女賣淫賺錢。

而陳姓夫妻倆原欲將女子帶回租屋處，未料卻直接被女子拒絕，陳男先是直接恐嚇女子，「不跟我回去的話，見你一次就要打你一次」、「要把你打到住院」等語，使得女子迫於情勢只好乖乖就範。

事後女子逮到機會意圖逃離，卻被陳男等發現，陳男一氣之下竟以膠帶捆住女子的手腳，再由陳妻持石塊怒往她身上砸，將她關在屋中，對她恫稱「如果逃跑，就會砍斷你的手腳」等語。

此外，陳男等人僅因不滿女子將其身分證件傳上臉書，便封住女子的口鼻，持刀、手電筒或皮帶的方式爆打女子，更以狗鍊將女子的脖子、雙手一同綑綁，最後再綁住女子的雙腳，限制女子的行動，對其恫稱，「你最好醒過來，不然就要把你殺了」、「如果逃跑，就會砍斷你手腳」等語，藉機搶走女子身上的手機並逼迫領出2萬3千餘元的存款。

而針對未成年少女部分，陳姓夫妻將少女拐回家後，以每月1次的頻率，每次2000元的代價，媒介少女從事性交易，若少女不服，一樣對少女拳打腳踢，並將少女反鎖在屋內輪流看管，以避免少女逃離。所幸少女後來逮到機會逃跑，急忙向警局報案，才讓整起事件曝光。

庭審時，陳姓夫妻倆坦承犯行。桃園地院審酌陳姓夫妻倆不思以正當手段賺取所需，竟以媒介未成年少女從事性交易，又僅因不滿女子意圖逃離或少女拒絕從事性交易等事，限制2人行動自由，痛毆2人，並趁機奪走女子的手機與財物，依意圖營利而媒介使少年有對價之性交行為罪、妨害自由、傷害、強制與恐嚇等罪，其中不得易科罰金部分，分別判處陳姓夫妻倆有期徒刑6年與4年6月。

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