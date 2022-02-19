寒流來襲氣溫驟降　桃園市社會局夜訪街友送暖

▲寒流來襲，桃園市社會局夜訪街友送暖。（圖／社會局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

寒流來襲、氣溫驟降，為關懷桃園市街友，市府社會局啟動低溫關懷機制，辦理夜間關懷訪視，由社會局長鄭貴華帶領同仁，親自提醒街友注意低溫資訊並採取避寒措施及注意保暖，如有避寒需求街友可前往桃園市南、北區街友外展服務中心求助。

社會局鄭貴華局長19日表示，為關懷本市街友，特安排南、北區2個街友外展服務中心指派社工人員於17日起夜間，針對全市列冊街友進行關懷訪視、發放暖暖包、禦寒衣物及防疫物資等，關懷街友身體狀況及勸導至中心避寒。

另因應今年新冠肺炎疫情，配合中央防疫政策勸導街友遵從各項防疫措施，包括施打COVID-19公費疫苗、戴口罩、勤洗手，若發現街友有上呼吸道症狀外展中心社工人員亦會儘速協助就醫。針對前往南、北街友外展服務中心尋求避寒服務者，亦會協助個案進行測量體溫及快篩檢驗後安排入住。

鄭局長呼籲市民朋友如發現於市場、車站、公園、地下道、土地公廟等地露宿之街友，可協助勸導前往南、北區外展中心避寒，或通報街友外展服務中心專線03-3395900(北區)、03-4353735(南區)、社會局專線03-3350628或撥打1999，以利提供社工訪視、短期住宿、熱水盥洗、避寒物資等綜合性服務，讓街友在寒冬中感受到溫暖。