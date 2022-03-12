提審成功！4機師強迫入住檢疫旅館法官放人　1人1戶居家檢疫

▲針對4名國籍機師聲請提審在家進行「1人1戶」居家檢疫，桃園地院昨天深夜裁定全數釋放。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著國內疫情逐漸趨緩，國籍航空長程航班機組員檢疫措施自3月7日起放寬，可在家「1人1戶」進行居檢，接種第三劑滿14天者，長程航班可從「5+9」改為「5+5」，並可1人1戶。孰料實施首日即喊卡，包括華航、長榮等國籍4名機組員向桃園地院聲請提審成功，法官昨天深夜裁定4人全數釋放，可離開防疫旅館，返家「1人1戶」居檢，也是機組員發起提審成功首例。

據指出，桃園地院11日共有兩件提審案件，上午是一名長榮機師提審遭駁回，須返回檢疫旅館，晚間4名機師則提審成功。

桃園地院今天提出說明，經地院調查，4位聲請提審者均為機師，均已完整接種3劑疫苗滿14日且抗體檢測陽性，並均表明其可以1人1戶居家檢疫，亦均已提出申請及出具切結書，並願接受PCR檢驗通過後，於家戶內續行上述檢疫措施，4位聲請人客觀上已符合1人1戶之檢疫條件。

桃園地院還說，航空公司卻未於聲請人入境日為其等安排PCR檢驗，致聲請人失去1人1戶居家檢疫機會，顯係權力之濫用，相對人疾管署與民航局分別為防疫與航空主管機關，均未對此情形積極加以監督管理，亦有疏失，致聲請人不得不前往防疫旅館進行居家檢疫，堪認疾管署對於聲請人所為拘禁處分之原因及程序不具合法性。

桃園地院強調，4位華航、長榮機組員11日向桃園地院聲請提審，法官認為，4名機師主張可以在家採「1人1戶」方式居檢，航空公司雖以難以執行為由拒絕，但這屬公司本身要去稽核的問題，法官於11日深夜裁定4人全數釋放。

此外，桃園地院認為，院方審酌疾管署前揭命機師至防疫旅館進行居家檢疫處分之程序為不合法，故依法予以釋放，同時裁定相對人應對聲請人實施1人1戶居家檢疫防疫措施，聲請人則仍須完成1人1戶所需之檢測及相關檢疫程序，後續亦需配合採檢及相關措施，如有違規者，相關單位仍得依法對聲請人進行裁處，本件不得聲明不服。

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