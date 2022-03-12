快上網！「桃園好市乘雙券」登記倒數　抽中200元變2000元

▲「桃園好市乘雙券」登記倒數。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「桃園好市乘雙券加碼抽」行銷宣傳活動，12日於龍潭區「手信霧隱城」舉行。市長鄭文燦表示，春節過後疫情趨緩，市府推出「桃園好市乘雙券」第二波加碼活動「十倍幸福．萬人有福」，全國民眾不限年齡，上活動官網填寫基本資料即可登記，抽中就能以200元紙本振興五倍券兌換2,000元桃園好市乘雙券，限量1萬份。

此一加碼活動自3月4日宣布以來，已新增超過83萬人登記，登記日至3月13日止，只剩最後2天，3月14日即將抽籤，鄭市長提醒還沒登記、仍持有200元五倍券的民眾，趕快上「桃園好市乘雙券」活動官網登記，就有機會讓200元五倍券再放大10倍。

鄭市長說，之前已經登記過的民眾，不需再登記，即可加入抽籤，中籤者可持200元紙本振興五倍券兌換2,000元桃園好市乘雙券，面額包含100元及500元2種，使用期限和紙本五倍券一樣到4月30日。「桃園好市乘雙券」加碼活動於3月14日抽籤，3月15日至30日即可於全台約7-11超商ibon機台兌換取券，免排隊、24小時皆可取券，方便又快速。

而包括3月4日後所新增登記的83萬人，目前「桃園好市乘雙券」總登記人數已經達200萬人，而桃園各觀光工廠再配合推出「桃園好市乘雙券」買一送一或優惠活動，讓民眾方便購物享好康。