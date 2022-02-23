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桃園好市乘雙券　推第二波加碼中籤200元變2000元

▲桃園好市乘雙券，推第二波加碼200變2000元。（圖／市府提供）

▲桃園好市乘雙券，推第二波加碼200變2000元。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

距中央振興五倍券使用期限還有二個多月，桃園市長鄭文燦23日宣布再推出「十倍幸福．萬人有福」第二波加碼活動，提供桃園好市乘雙券1萬份，中籤者能以200元紙本振興五倍券兌換2,000元桃園好市乘雙券，3月4日至13日開放登記，已登記者免再登記可直接抽籤。

鄭市長指出，桃園於去(2021)年10月搭配中央振興五倍券推出桃園好市乘雙券，具有7-11取券超便利、獎項面額超豐富、店家兌付超簡單3大特點，因此民眾參與踴躍、店家振興有感，民眾取券率近80%、店家兌付率截至目前達67%，成效良好。▲桃園好市乘雙券，推第二波加碼200變2000元。（圖／市府提供）

市府再推出「十倍幸福．萬人有福」第二波加碼活動，3月14日抽籤後，3月15日至30日可於7-11超商領券，使用期限至4月30日止；可望於中央振興五倍券使用截止之前，再帶動一波消費熱潮。

經發局表示，桃園好市乘雙券活動反應熱烈，因此以剩餘經費再推出「十倍幸福．萬人有福」第二波加碼活動，全國民眾不限年齡，皆可於3月4日至13日至桃園好市乘雙券官網登記抽籤（網址：https://reurl.cc/EpWQRn），而先前已於桃園好市乘雙券官網登記過的民眾約119萬人，則不須再次登記，可直接參加抽籤。

「十倍幸福．萬人有福」抽籤日為3月14日，中籤者可以200元紙本振興五倍券兌換2,000元桃園好市乘雙券，面額包含100元及500元2種，總共1萬份；郭局長呼籲全國民眾把握機會參加最後一波抽獎，也歡迎大家在4月底使用期限前，趁著兒童節連假到桃園觀光工廠及休閒農場，來趟親子小旅行。

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桃園好市乘雙券加碼

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