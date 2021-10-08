「桃園好市乘雙券」10／20登記　總金額破億優惠方案這看裡

▲五倍券開放領用，「桃園好市乘雙券」總金額破億。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦8日表示，振興五倍券今起開放領用，市府配合推出紙本版「桃園好市乘雙券」、數位版「數位桃園1000+」共2種加碼優惠，其中「桃園好市乘雙券」可用紙本五倍券加倍兌換面額，抽中者即可以200元紙本五倍券換400元桃園好市乘雙券、500元換1,000元、1,000元換2,000元、5,000元換1萬2,000元，總計23萬1,000個名額，總金額突破1億元。

「桃園好市乘雙券」自10月20日起開始登記，11月5日抽籤，11月12日中籤者可至超商兌換，使用範圍比照五倍券，且搭配11月份桃園購物節起跑，將有更多優惠方案。針對「數位桃園1000+」方面，鄭市長進一步說明，凡綁定指定數位通路，符合消費方式有機會獲得桃園加碼金，尚未額滿的方式包括透過Pi拍錢包綁定五倍券，前1萬名在桃園指定實體商店累計消費滿5,000元者，加碼回饋1,100元P幣，搭配前400萬名可獲得的經濟部好食券500元，最高可獲得6,600元。

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而透過LINE Pay Money綁定五倍券，前1萬名在桃園指定實體店家累計消費滿5,000元者，加碼回饋1,000元，另新申請的LINE Pay Money帳戶連結市民卡（一卡通）最高可再回饋150元，搭配前400萬名可獲得的經濟部好食券500元，最高可回饋6,650元；歡迎大家在振興五倍券網站進行綁定，一起來桃園購物消費。