五倍券最強加碼！這縣市「200換2000」　登記連結點這

▲「桃園好市乘雙券」加碼活動火熱上線。（圖／鄭文燦臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

振興五倍券還沒花完的朋友們注意了！桃園獨享的「桃園好市乘雙券」第二波加碼今天（4日）上午9點起正式開放登記，幸運中籤者屆時可直接將200元變2000元！

桃園市長鄭文燦日前宣布，「桃園好市乘雙券」第二波加碼，登記後中籤者能夠以200元紙本振興五倍券，直接兌換2,000元的桃園好市乘雙券。

[廣告]請繼續往下閱讀...

登記「桃園好市乘雙券」連結點這

▲「桃園好市乘雙券」加碼活動火熱上線。（圖／鄭文燦臉書）

桃園好市乘雙券第二波加碼規畫１萬份、採網路登記抽籤制，3月4日上午9時——3月13日開放登記，第一波已登記者免再登記，系統即可直接抽籤。3月14日抽籤，3月15日至3月30日可在全台7-11超商領券，使用期限到4月30日，在中央振興五倍券使用截止之前，快來上網登記，加倍賺購物金。

鄭文燦說明，桃園好市乘雙券取券方便，全台近6200家7-11門市ibon機台皆可兌換取券，第一波活動已在去年底截止，總取券達18萬5734份，取券率將近80%。桃園好吃、好玩、好好買，歡迎全國的朋友上網登記，把握機會參加最後一波抽獎，也歡迎大家在4月底使用期限前，趁著兒童節連假到桃園觀光工廠及休閒農場，來趟親子小旅行，一起盡情放電、玩遍桃園。