　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

教育部長：全國中小學教室「夏天前都會安裝冷氣」

▲▼110年體育運動精英獎頒獎典禮,教育部長潘文忠。（圖／記者李毓康攝）

▲教育部長潘文忠。（資料照／記者李毓康攝）

文／中央社

教育部長潘文忠今天在嘉義縣永慶中學表示，今年夏天到來之前，全國所有的中小學教室都會裝冷氣，讓老師、學生有舒適的學習場合。

行政院長蘇貞昌2020年7月時表示，他兌現總統蔡英文的承諾，2年內全國中小學全速推動裝設冷氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡英文11日在臉書宣布全國中小學「班班有冷氣」政策提前達標。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文2月時曾在臉書宣布國中小「班班有冷氣」政策提前達標。（圖／翻攝蔡英文臉書）

教育部長潘文忠今天到嘉義縣永慶中學參加教師專業成長研習活動「夢的N次方素養工作坊」致詞說，在今年夏天到來之前，全國所有的中小學教室都會裝冷氣，讓老師、學生有個舒適的學習場合。

潘文忠表示，在中央與地方一起努力下，像嘉義地區的師生今年一定可以感受到教學環境改善，謝謝蔡總統與蘇貞昌的支持。

潘文忠說，教師們自主、自願利用自己的時間，參與研習非常了不起，「夢的N次方素養工作坊」不僅增進老師的教學方法，也反映教育上的問題，如偏鄉學校人力不足等，讓教育部得以改進。

「夢的N次方素養工作坊」發起人南投縣爽文國民中學教師王政忠表示，工作坊在教育部支持下，已進入第8年，感謝教育部聽到歷年來教師的建言，制訂「偏鄉教育展條例」，讓中小學合理員額逐年到位，支持教師自主專業社群發展。

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
學生都討厭！　中一中女師8年前就遭學生列「不適任4缺失」
快訊／國1防疫遊覽車追撞6車！　5乘客急送防疫旅館
蔡英文全副武裝戴鋼盔！　視察新式教召發加菜金
盧布大貶值！　男在UNIQLO「大灑鈔票」沒人撿
快訊／北市30多歲女確診　足跡去過2間麵店、豆花冰店
蘋果街景車狂出沒「超過Google Maps？」　兩派戰翻
《甄嬛》女星爆紅後消失！　「崩壞近照」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部長：全國中小學教室「夏天前都會安裝冷氣」

情侶「熬過遠距」卻分手！　老司機看破點1關鍵：與共患難無關

本土校園連4天＋0　教部放寬確診停課時間「14→10天」

未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　LINE、IG都正常！她哭翻1區崩潰了

國旅更方便！台鐵「田中支線」118年完工　可轉乘至集集等4站

機師可以回家居檢了！華航：機組員符合「2條件」允返家檢疫

「打疫苗領500元」催打奏效！　65歲以上長者接種人數近翻倍

進超商「先喊1句話」秒變奧客！　店員爆氣怒轟：我不會通靈

雙北不明感染源群聚擴大！北市30多歲女確診　僅打過1劑BNT

快訊／增1例本土！另增61例境外移入

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

教育部長：全國中小學教室「夏天前都會安裝冷氣」

情侶「熬過遠距」卻分手！　老司機看破點1關鍵：與共患難無關

本土校園連4天＋0　教部放寬確診停課時間「14→10天」

未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　LINE、IG都正常！她哭翻1區崩潰了

國旅更方便！台鐵「田中支線」118年完工　可轉乘至集集等4站

機師可以回家居檢了！華航：機組員符合「2條件」允返家檢疫

「打疫苗領500元」催打奏效！　65歲以上長者接種人數近翻倍

進超商「先喊1句話」秒變奧客！　店員爆氣怒轟：我不會通靈

雙北不明感染源群聚擴大！北市30多歲女確診　僅打過1劑BNT

快訊／增1例本土！另增61例境外移入

盤點喝水最重要9時機！營養師破解1公式算「每日最低飲水量」

「老師、前輩不一定是對的」！　主播張齡予挺中一中學生據理力爭

不是冷氣機！　過來人曝「1神家電最有感」：後悔太晚買

全台白色情人節5大浪漫約會地！夢幻玫瑰燈海、躺草皮慵懶看夕陽

陳時中力挺HBL　親臨小巨蛋觀賞4強戰

5部韓劇有超夯的OL髮型範本　朴敏英、孫藝真都愛鎖骨中長髮

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部香港紀錄片助攻

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍武設施

動力火車高雄巨蛋又秒殺！　樂翻：我們再度覺得很開心

快訊／國1防疫專車「未注意車前狀況」追撞　5名乘客急送防疫旅館

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

雙北不明感染源群聚擴大！北市30多歲女確診

蟹膏是精液！「10樣美食」真實身分爆衝擊

學生音樂課報告南北管　中一中師竟稱是牽亡魂

5生肖「中年遇貴人」！事業財運一路飆升

逢甲情侶吵架實錄！　結局驚見網紅「逢甲地縛靈」

「被罵是共同回憶」中一中校友見熟面孔秒懂

生腸「煮熟冒詭異長條物」內行揭真相

即／氣象專家李富城親曝「輕微失智」

中一中「抓狂教師」發酵！輿論一面倒挺學生

職業軍人「渣男比例高」？她傻眼

更多熱門

相關新聞

教部放寬校園確診停課縮短為10天

教部放寬校園確診停課縮短為10天

台灣新冠肺炎疫情有趨緩跡象，中央疫情指揮中心也宣布從3月7日起，入境檢疫天數由14天縮短為10天，指揮中心當時也表示，停課期程可望滾動式修正，教育部也在昨天（11日）正式發文，修正停課標準，各級學校停課天數從14天縮短為10天。

高中防災演練不可用早自習時間

高中防災演練不可用早自習時間

黃氏芳通過教育部華語測驗C1流利級認證

黃氏芳通過教育部華語測驗C1流利級認證

青年儲蓄帳戶方案16日截止報名　

青年儲蓄帳戶方案16日截止報名　

教育部曝私校也採「確定提撥制」

教育部曝私校也採「確定提撥制」

關鍵字：

潘文忠冷氣教育部

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面