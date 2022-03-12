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高中職防災演練可用早自習時間？教育部明確說「不」

▲▼國教署公布高中職每週朝會最多一次，其餘四天學生自主規劃，早自習不得考試。（圖／記者許敏溶攝）

▲國教署公布高中職每週朝會最多一次，其餘四天學生自主規劃，防災演練也不可使用早自習時間。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部國教署本週二（8日）宣布，高中職每週最多舉行一天朝會，其餘時間交給學生自主規劃，目前不少學校都是利用朝會時間，舉行颱風、地震等防災演練，近期更加入防空演習，不禁懷疑朝會時間是否夠用，或者可以使用其餘4天的早自習時間，教育部則強調，防災演練屬於全校性集合活動，不得使用學生早自習自主規劃時間。

為保障學生休息及休閒權，並培養學生自主規劃學習能力，教育部日前已宣布修正「教育部主管高級中等學校學生在校作息時間規劃注意事項」，從8月1日起，高中職每週朝會最多一次，其餘4天交給學生自主運用，學生在上午第一節課開始前到校即可，而且不得對在早自習與第八節對學生實施任何評量。

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不過，現行不少高中職，都是利用朝會時間舉行地震、颱風等防災演練，近期更因為烏俄戰爭關係，加入了防空演練，包括台北市教育局等單位就擔心，未來一週只有一次朝會，光是重要議題或活動宣導與頒獎等相關事項已經很多，但防災演練至少要10到15分鐘，這樣會更壓縮朝會時間，是否可利用其餘4天早自習的其中一天，來進行防災演練。

教育部指出，防災演練的目的在於強化學生災害防救的應變能力與安全意識，所有學生都必須參與，屬於教育部規定的「全校性集合活動」，各校可能因為行事曆安排，舉辦防災演練時間各有不同，教育部尊重各地方政府及學校規劃，可運用週會或朝會時間進行，但不得挪用新規定中給予高中職生4天的早自習自主規劃時間。

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