本土校園連4天＋0　教部放寬確診停課時間「14→10天」

▲教部放寬校園有師生確診的停課時間，從14天縮短為10天。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣新冠肺炎疫情有趨緩跡象，中央疫情指揮中心也宣布從3月7日起，入境檢疫天數由14天縮短為10天，指揮中心當時也表示，停課期程可望滾動式修正，教育部也在昨天（11日）正式發文，修正停課標準，各級學校停課天數從14天縮短為10天。

儘管國際新冠肺炎疫情仍持續蔓延，但台灣本土疫情則明顯趨緩，根據教育部公布最新統計資料，截至昨日（11日）17時30分為止，各級學校確診人數為1236人，較前一天增加11人，但都是境外移入個案，本土確診案例維持856人，而且是連續4天沒有新增個案。

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雖然在農曆年後，台灣疫情升溫，當時更有雙北等縣市規定，校園內只要有一師生確診就全面停課14天，但隨著近期疫情趨緩，指揮中心先宣布入境檢疫天數從14天縮短為10天，教育部也在昨天發文，停課天數從14天縮短為10天。

▲教部放寬校園有師生確診的停課時間，從14天縮短為10天。（圖／教育部提供）

該公文明白表示，考量國內疫情狀況已趨緩且穩定控制，教育部依指揮中心建議，修正停課標準停課期程天數為10天；另在停課標準部分，高中以下學校若有一班一師生由指揮中心列為確定病例，則該班停課10天；若一校有兩班以上師生確診，則全校停課10天。