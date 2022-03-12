快訊／國道1號南下330K小客車追撞　2女受傷送醫

▲國道1號南下330公里附近，12日上午發生1起小客車車禍，消防人員到場救出2名女子，以救護車送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號南下330公里仁德段附近，12日上午8時12分許發生1起小客車車禍，台南市消防局據報出動仁德消分隊人車前往搶救，消防人員到場救出2名女子，分別為50、70歲左右女性，50歲女子頭部血腫、70歲女子背痛，意識接清楚，馬上以救護車將該2名女子送台南市立醫院救治，相關肇事原因及責任，由國道察局第四大隊警方調查處理中。