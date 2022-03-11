驚悚畫面曝！國1休旅「無差別」直衝防撞車　恐怖5秒還原現場

記者賴文萱／台南報導

衝撞畫面曝光！國道1號南向297.5公里新營路段，10日上午8時35分發生1起3車連環撞交通事故，當時57歲鄭姓男子駕駛的自小客車毫無減速就直接衝撞上前方防撞車，猛烈力道讓車子彈飛到隔壁中線車道，後方白車閃避不及又撞上，恐怖5秒就釀3車受損，所幸無人員受傷。

▲▼彈飛畫面曝！國1新營段轎車追撞防撞車，恐怖5秒3車撞成一團。（圖／翻攝自記者爆料網）

根據行車紀錄器畫面顯示，當時57歲鄭姓男子駕駛的自小客車毫無減速就直接衝撞上前方防撞車，猛烈力道讓車子彈飛到隔壁中線車道，後方白車閃避不及又撞上，恐怖5秒就釀3車受損。

▲國道1號南向297.5公里新營路段，上午發生1起追撞交通事故，3部車受損，幸好無人員受傷。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊指出，3月10日上午8時35分許，於國道1號南向297.5公里處新營路段，一部由57歲鄭姓男子駕棕色自小客車行駛內線車道，疑因未注意車前動態，撞擊前方23歲黃姓男子所駕工程防撞車後，該小自客車失控彈至中線車道。

後方行駛於中線車道之33歲陳姓男子所駕白色自小客車閃避不及撞擊棕色自小客車肇事。本次事故無人受傷，各車駕駛人酒測值均為0.00MG/L。

國道警察第四大隊指出，未注意車前狀態為國道十大事因素第2位，國道轄線2021年1至12月因未注意車前狀態肇事共6301件，四大隊在此呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。