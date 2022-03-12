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地表最可怕女友！　不公開戀情怒控「SM+混酒」性侵...反吃誣告罪

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女子不滿戀情被地下化，分手後竟怒告男友性侵。（示意圖，取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市一名女子因不滿與男友交往期間，對方不曾對外公開戀情，分手後，女子認為付出感情遭辜負，竟對男友提告性侵，並向警方哭訴遭拍性愛影片、更被性愛影片威脅繼續發生性關係，並指控男友以混酒將她灌醉，再拿束帶綑綁手腳性侵。檢方調查後，發現全是女子自導自演，將無辜男友不起訴處分，男友反告誣告，士林地院審理後，依誣告罪判女子有期徒刑4月。

小喬（化名）在警詢、檢方訊問時，難過表示，2018年10月28日，男友阿強（化名）在住處，以身體壓制方式，強行連結，在強制性交得逞後，同時拍攝性愛影片。男友數度以性愛影片為脅，要求繼續發生性行為，她只好配合5到6次；另外更指控男友曾提供混酒，讓她失去意識，並持束帶綑綁手腳後，乘機性交更導致她全身是傷。

阿強無奈表示，2人交往前，他還沒與前女友正式分手，小喬認有機可趁直接告白，2人發生第一次性行為後，確認交往，並約定好不公開戀情，豈料，交往3個月左右，小喬總是鬧脾氣哭鬧喊著要公開戀情，他再也受不了情緒勒索只好提出分手。

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲女子不滿戀情被地下化，分手後竟怒告男友性侵。（示意圖，取自免費圖庫Pixabay）

阿強解釋，交往中有發生數次性行為，有時會拍攝性愛過程，但都有得到小喬同意，並在看完後刪除，他也從未以性愛影片要脅發生關係，至於小喬說他提供混酒乘機性交那一次，事實上是2個人一起喝1到2杯調酒，雙方都是意識清醒下發生連結，使用束帶綑綁小喬手腳也是有被同意才嘗試，就是增加情趣而已，過程僅約10分鐘。

由於阿強矢口否認犯行，檢方傳同學作證，A同學證稱，一開始不知道小喬與阿強在交往，大家相處都很正常，以為都是朋友，中間日子大家也都有去慶生、唱歌，直到2018年12月底快跨年，阿強打電話約大家出去玩，他提議可以約小喬，當時才知道2人是情侶關係，且已經交往2、3個月，但聽阿強抱怨，小喬都會情緒勒索他，他覺得很受不了，小喬也鬧脾氣說分手，隔年初，阿強約大家唱歌，但沒有約小喬，但他有將包廂號碼PO在群組，小喬竟然直接跑來包廂，現場氣氛超尷尬，而且在小喬提告性侵前，她與阿強互動非常正常，聖誕節交換禮物活動也靠的很近，不像有被性侵。

士林地檢署根據3名證人證述、認小喬與一般性侵被害人盡量迴避加害人，減少接觸互動之常情有悖，加上警方持搜索票到阿強家執行搜索，也沒發現任何性愛影片，且2人LINE對話，也沒有提到任何性愛影片的相關對話，偵查後，將阿強不起訴。

法院審理，勘驗小喬指稱遭拍性愛影片內容後，發現她樂在展示自己穿著睡衣體態，並與阿強交談愉快，足見二人互動甚為親密，且她稱遭乘機性交拍攝的影片，明顯知道有在被拍攝，甚至自行拿取飲品飲用，並神態自若稱自己喝的是白開水，全無性侵害被害人與加害人獨處時的不安及緊張情緒，倘若遭阿強以性愛影片脅迫，怎能在鏡頭下表現出如此從容感。

合議庭審酌，小喬明知阿強並未對她強制性交或乘機性交犯行，僅因感情發展不符自己期待，無法解釋SM時手腳綁痕，竟杜撰不實情節，向檢警提出刑事告訴，不僅浪費司法資源，也讓阿強受刑事偵查，而有受刑事處罰危險，且指控的妨害性自主罪名，嚴重影響阿強名譽，犯後更否認犯行，故依誣告罪，判處有期徒刑4月。

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