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意外見女友家人與「RR牌豪車」合照　驚人身分曝！網嗨翻：是真愛

▲▼勞斯萊斯,豪車,名車。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO意外發現女友家中有台勞斯萊斯。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者黃品臻／綜合報導

富家子弟並非每個人都會高調炫耀！一名網友近日發文分享，女友一直一來都過得相當樸素，沒想到某次竟意外發現女友家境非常優渥，但這也讓他很納悶，為何從沒聽女友說過，而網友們見此則紛紛恭喜原PO找到真愛。

一名網友在Zuvio以「意外發現女友是富二代」為題發文，在一起半年的女友平時過得很樸素，從來不會要求買禮物，或吃昂貴的東西，頂多有時候會莫名有一些看起來很昂貴的精品包包，但女友總會說那是在淘寶上買的高仿品，原PO也不疑有他。

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直到近日原PO竟意外發現了女友的大秘密，他提到，「真正發現她很有錢是因為我手機沒電，臨時借她手機打電話給朋友，不小心開到相簿，裡面有她們全家人的照片，但是靠在一台Logo是RR的車子上（很明顯就是他們家的車子），我當下滿傻眼的，我只知道這台車應該不是公務員爸媽會有錢、有辦法開的吧……但我也沒戳破她，只是覺得很納悶為什麼要隱瞞自己身分，是怕我覬覦她的錢嗎？（我們也都是AA）。」

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲多數網友們都認為，原PO要好好把握這任女友。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

文章一出掀起不小討論，多數網友們都認為原PO不需要去猜測，反而是要好好把握住這任女友，「我想是父母有特別教育她財不露白，因為有錢的正妹是搶匪的絕佳獵物，太高調的話很可能被劫財兼騙色」、「有聽過一首歌嗎？叫做從前說，低調是好事，高調又是另外回事，她願意待在你身旁，這是真愛，她放下身段，只為了能跟妳在一起，如果因為這個而分手，那我只能說你太膚淺」、「代表她很低調，而且就算是現在說什麼都自由，還是有門當戶對的潛規則，畢竟出生在不同環境真的很難有相同的興趣 你感興趣的東西，可能你女友小時候就體驗過了看多了，但他依舊沒離開你代表她是真的愛你，你也不用戳穿，你就努力就好，她肯定會默默地幫助你，等到你們有美好的未來就會跟你坦白」。

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