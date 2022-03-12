　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

情侶「熬過遠距」卻分手！　老司機看破點1關鍵：與共患難無關

▲▼情侶吵架,爭吵,分手,吵架,不開心,爭執,戀人 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲情侶即使共同渡過難關，也有可能以分手收場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

情侶之間，若有共同經歷過大風大浪，感情就會更穩定嗎？有網友好奇發文，身邊許多朋友與伴侶在一起很多年，因為一方有重大人生任務需分隔好一陣子，好不容易雙方共同熬過了最艱難的時刻，最後卻以分手收場，讓他不禁感到疑惑，為何共患難完了才分手。

一名網友在PTT的WomenTalk板上以「共患難完才分手是怎麼回事？」為題，有感而發地表示，「這幾年看到好幾個身邊的朋友有這種例子，都是在一起的時候很黏，而且也在一起很多年了，然後有一方可能因為當兵或是工作還是受訓之類的，要分隔好一陣子，結果好多都是好不容易熬過了最辛苦的階段，結果沒多久就聽到他們分手了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO認為這種情況不太好意思問當事人分手原因，但仍然很好奇，因此發文詢問網友們怎麼看？

▲▼原PO不解，為何情侶們會在共患難之後才分手。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO不解，為何情侶們會在共患難之後才分手。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們紛紛留言表示，「就價值觀轉變啊，時間本身是變數」、「遠距離朦朧美，面對面太真實」、「不難過了，需要的就不同了」、「不想留下跟這段痛苦過程有關的任何人事物，人生翻頁」、「時間久了價值觀多少會改變」、「就覺得不適合，但患難時捨不得離開，結束後就可以了」、「可以共患難，難以共榮華，因為艱苦會激發人的意志力、向心力共同扶持，但安逸時心態放逸有能力去發展其他事物，就忘了初衷」。

另外也有網友認為，可能跟「共患難」並沒有太大關係，「講什麼共患難，其實是A陪B渡過B的患難，B可沒有幫渡什麼患難」、「跟共患難無關，當純就是膩了、愛磨光了」、「只是不愛了而已，跟共患難無關」。

►太閃！快把墨鏡戴起來

ET快訊
學生都討厭！　中一中女師8年前就遭學生列「不適任4缺失」
快訊／國1防疫遊覽車追撞6車！　5乘客急送防疫旅館
蔡英文全副武裝戴鋼盔！　視察新式教召發加菜金
盧布大貶值！　男在UNIQLO「大灑鈔票」沒人撿
快訊／北市30多歲女確診　足跡去過2間麵店、豆花冰店
蘋果街景車狂出沒「超過Google Maps？」　兩派戰翻
《甄嬛》女星爆紅後消失！　「崩壞近照」網全看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部長：全國中小學教室「夏天前都會安裝冷氣」

情侶「熬過遠距」卻分手！　老司機看破點1關鍵：與共患難無關

本土校園連4天＋0　教部放寬確診停課時間「14→10天」

未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　LINE、IG都正常！她哭翻1區崩潰了

國旅更方便！台鐵「田中支線」118年完工　可轉乘至集集等4站

機師可以回家居檢了！華航：機組員符合「2條件」允返家檢疫

「打疫苗領500元」催打奏效！　65歲以上長者接種人數近翻倍

進超商「先喊1句話」秒變奧客！　店員爆氣怒轟：我不會通靈

雙北不明感染源群聚擴大！北市30多歲女確診　僅打過1劑BNT

快訊／增1例本土！另增61例境外移入

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

太累？海鰻突開大嘴「打呵欠」　慵懶模樣萌翻網：我上班也會

疑玩遊戲不順「失手折斷手機」　男子傻眼愣住！友人狂笑不止

瘦子逗娃首先成為「車車富翁」　KID堅守岡位...峮峮直接被拉走XD

小S「討厭~討厭~」奶音撒嬌鳳梨好害羞　鼠薯不認有女友「誰先懷孕就娶誰」引眾怒

《聲林之王3》同理合作吳霏「有家的感覺」　曝小宇私下暖心...他喊話：我有算爭氣！

教育部長：全國中小學教室「夏天前都會安裝冷氣」

情侶「熬過遠距」卻分手！　老司機看破點1關鍵：與共患難無關

本土校園連4天＋0　教部放寬確診停課時間「14→10天」

未婚夫脫褲「突竄濃烈異味」　LINE、IG都正常！她哭翻1區崩潰了

國旅更方便！台鐵「田中支線」118年完工　可轉乘至集集等4站

機師可以回家居檢了！華航：機組員符合「2條件」允返家檢疫

「打疫苗領500元」催打奏效！　65歲以上長者接種人數近翻倍

進超商「先喊1句話」秒變奧客！　店員爆氣怒轟：我不會通靈

雙北不明感染源群聚擴大！北市30多歲女確診　僅打過1劑BNT

快訊／增1例本土！另增61例境外移入

陳時中力挺HBL　親臨小巨蛋觀賞4強戰

5部韓劇有超夯的OL髮型範本　朴敏英、孫藝真都愛鎖骨中長髮

蔡英文擠下柯文哲登「IG人氣王」　竟是這部香港紀錄片助攻

俄宣布：已摧毀烏克蘭軍方「無線電情報中心」　與近3500軍事設施

動力火車高雄巨蛋又秒殺！　樂翻：我們再度覺得很開心

快訊／國1防疫專車「未注意車前狀況」追撞　5名乘客急送防疫旅館

臨時通知媽媽去待產　胖橘「自行打包」行李箱折手手：我準備好了

她偷出門為病母找藥！下秒遭俄軍坦克瘋狂砲轟　1車3人全慘死

3房僅25坪！網嘆房子越來越小　專家：還有更小的

他驚曬「8820萬發票」　網虧：買豪宅付現！電話一響GG了

好眼力！高雄飯店玻璃超乾淨 她驚見哈姆立克式晃動網笑翻

生活熱門新聞

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

在清境叫台中道路救援放鳥！遊客拒付2K車資

雙北不明感染源群聚擴大！北市30多歲女確診

蟹膏是精液！「10樣美食」真實身分爆衝擊

學生音樂課報告南北管　中一中師竟稱是牽亡魂

5生肖「中年遇貴人」！事業財運一路飆升

逢甲情侶吵架實錄！　結局驚見網紅「逢甲地縛靈」

「被罵是共同回憶」中一中校友見熟面孔秒懂

生腸「煮熟冒詭異長條物」內行揭真相

即／氣象專家李富城親曝「輕微失智」

中一中「抓狂教師」發酵！輿論一面倒挺學生

職業軍人「渣男比例高」？她傻眼

更多熱門

相關新聞

衛生紙丟馬桶易塞「日本人問號」　他轟迷思！網分2派戰翻

衛生紙丟馬桶易塞「日本人問號」　他轟迷思！網分2派戰翻

台灣公共廁所現在多會貼出告示，提醒使用者將衛生紙丟入馬桶，但仍有人認為，衛生紙丟入馬桶會造成堵塞，就有網友對此相當好奇，為何多數台灣人會有衛生紙造成馬桶堵塞的「迷思」，而網友們則認為，可能跟管線老舊有一定程度的相關。

怎麼分辨台北人？　純A在地人「認證2字」

怎麼分辨台北人？　純A在地人「認證2字」

網友熱議10大分手理由　你也中了嗎？

網友熱議10大分手理由　你也中了嗎？

咖啡利潤有多高？　內行揭「成本真相」

咖啡利潤有多高？　內行揭「成本真相」

爭鮮「凍漲20年」超佛！常客卻嘆1現象=漲價

爭鮮「凍漲20年」超佛！常客卻嘆1現象=漲價

關鍵字：

共患難情侶分手PTT

讀者迴響

熱門新聞

網紅直播炫「逼妻生2孩」！驚見是失蹤10年女大生

鳳梨曝砲友數量！全不戴套：先懷孕先娶誰

被俘俄兵被媽告知「自己戰死」返家將槍決

為何不推翻普丁？網看俄國街訪全懂了

拜登簽署支出法案　禁行政部門不正確標示台灣領土

在台烏克蘭辣模和戰地父母失聯！哭求開放親友來台

中一中師暴走：還在牽亡魂　3分鐘對話曝

「基輔之鬼」現真身！狠嗆：來奪走俄軍靈魂

中一中音樂課介紹牽亡魂師生互嗆　校方作出回應

學者：全世界只有「他」能讓普丁停火

具俊曄爆紅卻拒單飛「全為截肢隊友」！生子故事惹哭人

中共2027武統台灣？中國人大代表回應了

莉婭首揭離婚謝和弦2主因！爆「更不堪狀況」

沒看到「好市多新規定」！他秒虧50元：我消費7千多欸

100萬停車位「選左還是右？」網吵翻　內行揭1點搖頭

更多

最夯影音

更多
網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光

網紅眾量級爆分手！女方生日「刻意不提男友」 知情人揭私下真實關係「私下互動」曝光
搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

環島撿到整箱遭棄養小奶狗　暖點藥驅蟲、全數送養成功

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《聲林之王3》總決賽！張震嶽「把靈魂灌進去」　蕭敬騰林宥嘉喊話：把我們當朋友就好

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

《咒》導演柯孟融爆性侵「遭勒索500萬」　「發不自殺聲明」...許振得反擊：笑死！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面