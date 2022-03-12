情侶「熬過遠距」卻分手！　老司機看破點1關鍵：與共患難無關

▲情侶即使共同渡過難關，也有可能以分手收場。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃品臻／綜合報導

情侶之間，若有共同經歷過大風大浪，感情就會更穩定嗎？有網友好奇發文，身邊許多朋友與伴侶在一起很多年，因為一方有重大人生任務需分隔好一陣子，好不容易雙方共同熬過了最艱難的時刻，最後卻以分手收場，讓他不禁感到疑惑，為何共患難完了才分手。

一名網友在PTT的WomenTalk板上以「共患難完才分手是怎麼回事？」為題，有感而發地表示，「這幾年看到好幾個身邊的朋友有這種例子，都是在一起的時候很黏，而且也在一起很多年了，然後有一方可能因為當兵或是工作還是受訓之類的，要分隔好一陣子，結果好多都是好不容易熬過了最辛苦的階段，結果沒多久就聽到他們分手了。」

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原PO認為這種情況不太好意思問當事人分手原因，但仍然很好奇，因此發文詢問網友們怎麼看？

▲原PO不解，為何情侶們會在共患難之後才分手。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友們紛紛留言表示，「就價值觀轉變啊，時間本身是變數」、「遠距離朦朧美，面對面太真實」、「不難過了，需要的就不同了」、「不想留下跟這段痛苦過程有關的任何人事物，人生翻頁」、「時間久了價值觀多少會改變」、「就覺得不適合，但患難時捨不得離開，結束後就可以了」、「可以共患難，難以共榮華，因為艱苦會激發人的意志力、向心力共同扶持，但安逸時心態放逸有能力去發展其他事物，就忘了初衷」。

另外也有網友認為，可能跟「共患難」並沒有太大關係，「講什麼共患難，其實是A陪B渡過B的患難，B可沒有幫渡什麼患難」、「跟共患難無關，當純就是膩了、愛磨光了」、「只是不愛了而已，跟共患難無關」。