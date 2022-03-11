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怕踩磁磚邊緣不敢出門！軟飯男「怪癖一堆」　靠女友做4兼職養活

▲夫妻,情侶（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲日本一名男子由於過於神經質，無法自己出門，讓不少人看傻眼。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者林郁婷／綜合報導

情侶之間如果能包容對方的一切，大概就是真愛了。日本有一對相差10歲的情侶，男生因為性格敏感，在生活上有許多怪癖，像是走路不能踩到磁磚邊緣，否則會渾身不舒服，因為無法出門工作，全靠女友來賺錢養活，如此奇葩的生活模式也讓不少人看傻了眼。

日本節目《アウト×デラックス》日前邀請到一對諧星情侶，男方「のめる石塚」現年33歲，一年前和小他10歲的「はける舞子」相識相戀。女方目前還是一名大學生，但石塚在生活上非常依賴舞子，無時無刻都想要在一起，出門也要有她陪伴才會出門，就連來上節目都是被攙扶著進場，先前受疫情影響失業後，兩人便組成搞笑團體到處表演。

石塚有許多獨特的怪癖，像是出門走路不能踩到地磚邊緣，也極度害怕貓狗這類動物，每次看到都會繞道而行，還有如果碰到人孔蓋，一定要左腳先跨，沒有做到還會重新走一遍，除此之外，他在生活上也有很多「規定」，例如電視機音量必須是雙數，舞子如果沒有叫他吃飯，就不會自己吃，還有愛喝酒。石塚自己則表示，喝酒是為了緩解神經質，上節目前也喝了2、3罐啤酒，因此讓經紀人不開心。

石塚也在節目上展現了有多依賴舞子，要求她坐自己的左邊，緊張時會摸對方耳垂，不只生活上離不開舞子，在經濟方面也幾乎是完全仰賴她。舞子雖然還是大學生，但為了養活兩人，做了好幾份工作，不只諧星，甚至在酒吧、醫院和網路公司都有兼職，就連主持人聽完都表示，「舞子不像是女友，更像是石塚的看護。」

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