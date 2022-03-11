女學生當傳播妹慘被迷姦！到校頭暈無法考試　殘酷真相竟有2匹狼

▲小盈（化名）慘遭林男、陳男下藥性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中市林男、陳男、蔡男和綽號阿杜的男子等4人，2019年間到釣蝦場叫了4名傳播妹陪酒，結束後要求其中1名女子一起至阿杜住處續攤，飲酒作樂期間，陳男趁隙在杯中下藥，女子旋即陷入昏迷，林、陳趁機性侵女子得逞；女子醒來對遭到性侵渾然不覺，但當天要到學校參加考試，有頭暈、站不穩等不適症狀，懷疑遭到下藥，前往就醫始得知。台中高分院依依乘機性交等罪將林男判刑4年6月、陳男9年6月。可上訴。

判決書指出，林男、陳男、蔡男及阿杜，2019年6月21日凌晨前往台中市某釣蝦場釣蝦，打電話叫來小盈（化名）等4名傳播妹助興，至清晨5時許，林等4人決定要到阿杜住處續攤，並邀請小盈一同前往，小盈答應。此時小盈尚未喝醉。

眾人抵達阿杜住處，繼續飲酒作樂，阿杜因不勝酒力先回房休息，小盈則陪林、陳、蔡繼續喝酒。陳男趁在場其他人不注意時，在酒杯內加入氟硝西泮藥丸（俗稱FM2），結果不僅小盈喝了加有藥物的酒，連友人蔡男也一起喝了，2人旋即在極短暫時間內陷入完全無意識狀態。

林男、陳男見小盈昏睡，先由林男將小盈帶到房間內性侵，得逞後將小盈衣物穿回，離開房間；陳男進到房間，看到小盈仍昏迷不醒，再次玷汙小盈。同日上午9時許，小盈被電話吵醒，由於衣著完整，且意識尚模糊，不知自己遭到下藥，也不知早已被性侵，遂通知傳播業者開車載她回家。

小盈返回住處後，再度陷入昏睡，直至與她同住的乾弟在傍晚叫她才醒來。小盈當天須到學校考試，卻因嚴重頭暈、站立不穩、身體燥熱等身體不適症狀，雖乾弟將她載往學校，仍無法完成考試，2人因此懷疑遭到下藥，遂至醫院就醫並採驗尿液，結果驗出氟硝西泮代謝物，報警處理。

二審合議庭審酌，林、陳為滿足自身性慾，由陳在塑膠杯內放入三級毒品氟硝西泮，再倒入啤酒，使不知情的小盈飲用而施用第三級毒品，另使蔡姓友人不知情情況下也飲用，2人利用被害人小盈不能抗拒時，性侵被害人，致小盈身心嚴重受創，心理陰影難以抹滅。

林犯後否認犯行，經鑑定人到庭作證鑑定，見無可抵賴，才坦承犯行，毫無悔意；陳犯後同樣全盤否認犯行，直至刑事警察局鑑定結果，才坦承對小盈乘機性交犯行，並寫道歉信向小盈表達歉意，但仍否認摻入第三級毒品氟硝西泮，實難認有何真切悔意。法官依乘機性交等罪將林男判刑4年6月、陳男9年6月。可上訴。