最後機會！　桃園未登記工廠就地合法只到3／19日

▲桃園未登記工廠就地合法，已有2676家業者提出申請。(圖／經發局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局11日表示，未登記工廠就地合法最後機會只到3月19日截止，先送申請書即可收件(申請書填基本資料，其餘文件可後補)，籲請把握。依2020年3月20日經濟部修訂工廠管理輔導法第28條之5規定，既有低污染未登記工廠應於2年內申請納管，並於3年內提出工廠改善計畫，完成改善後取得特定工廠登記。

經發局指出，迄今已有2676家業者提出申請，符合納管資格業者，請把握在本月19日申請最後期限(現場櫃台收件時間為3月21日下午5點，逾時不候)，請儘速向市府經發局工業行政科申請納管。

倘因時間緊迫可先送申請書，餘文件可有6個月補正期，倘未依規定申請納管，後續將依法停止供水、供電。另外提醒已完成納管的業者務必要在2023年3月19日前提送改善計畫，逾期未送納管資格將失效，已繳納的納管輔導金將不予退還, 有任何相關問題，可上桃園市政府經濟發展局官網左上角-特定工廠登記及未登記工廠專區https://edb.tycg.gov.tw/或撥電話(03)3322101分機5152、5153向經發局工業行政科洽詢。