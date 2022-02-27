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未登記工廠將斷水電　南投縣籲業者319大限前提出申請

▲南投縣政府呼籲尚未登記工廠於3月19日前申請納管。（圖／翻攝「經濟部中部辦公室」官方網站）

▲南投縣政府呼籲尚未登記工廠於3月19日前申請納管。（圖／翻攝「經濟部中部辦公室」官方網站）

記者高堂堯／南投報導

依《工輔法》修正條文，符合105年5月19日前既有未登記工廠且屬低污染事業、非位於經濟部公告不宜設立工廠區域的業者，應於3月19日前申請納管，否則將遭強制斷水斷電；南投縣政府表示，將全力輔導轄內未登記工廠逐步邁向合法，並呼籲符合資格業者勿再觀望，務必把握機會在納管期限前提出申請。

根據經濟部統計資料，全國於110年至2月1日為止，優先查處之疑似新增未登記工廠共994家，已執行查處家數為819家；南投縣部分優先勘查家數為12家，皆已執行查處。

縣府指出，申請納管是未登記工廠邁向合法的第一步，提出申請的業者，於輔導期間可免受相關國土計畫、區域計畫、都市計畫及建築法令處罰；縣府建設處為輔導企業永續經營，自109年3月20日《工廠管理輔導法》修正條文上路以來，於上班日上午8點30分至下午5點30分，皆於縣政府大樓B棟2樓建設處工商管理科設置服務櫃台，積極協助未登記工廠合法化。

此外，縣府建設處已於官網建置特定工廠登記專區，相關申請流程、申請表單以及範本都可以在專區網站下載（南投縣特定工廠登記辦理進度查詢系統，網址：https://drive.google.com/drive/folders/1EUzsLA_605zakJ0zlWQeiguc_PPJxlvI），有疑問可電洽專線（049-225144）或總機（049-2222106）轉分機（1411-1413）諮詢，或上經濟部中部辦公室官網（工廠管理輔導法-特定工廠登記與未登記工廠專區）查詢，網址如下：https://www.cto.moea.gov.tw/FactoryMCLA/。

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