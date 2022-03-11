俄3連轟第聶伯羅城！幼兒園、民宅全成目標致1死　火光炸天畫面曝

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭位於中南部的第4大城「第聶伯羅」（Dnipro）在當地時間11日清晨6點左右遇襲。當地緊急服務部門指出，這是該市自俄羅斯侵烏以來首次遭遇直接攻擊，且有至少1人在空襲中喪命。

綜合外媒報導，烏克蘭緊急服務機構表示，第聶伯羅在11日清晨連續發生了3次空襲事件，砲火分別擊中了一所幼兒園、一棟公寓和一家2層樓高的鞋廠，明顯可見俄軍的目標是烏克蘭的平民。

Video of the strike in Dnipro earlier this morning pic.twitter.com/ypsaiAH5gV — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 11, 2022

從現場畫面可見，砲火在擊中建築後，炸出了一個巨大的火球，火焰直衝天際，將原本微亮的天空映成橘紅色，並在當地引發嚴重火災，奪走了至少1條人命。目前消防隊仍在現場忙著撲滅火勢。

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