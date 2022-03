新戰線開打！俄攻擊西部城市盧斯科炸出驚天火球　距波蘭僅80km

▲烏克蘭西北部城市盧斯科發生爆炸。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

BBC最新消息,烏克蘭城市盧斯科(Lutsk)發生巨大爆炸,是開戰以來首次受到直接砲轟,外傳遇襲的是當地一座機場及負責維修特定戰機引擎的工廠。盧斯科位在烏克蘭西北部,距離波蘭邊界僅約50英里(約80公里)。

Russian airstrikes hit the airport in Lutsk tonight.



The airport has not been used since 1990.



The city is very close to the border with Poland. pic.twitter.com/Tw1tJjSKyH