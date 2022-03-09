豐泰企業捐贈3千萬　助虎科大推動「籃球菁英計畫」

▲虎尾科技大學舉辦「虎豐來襲，籃球菁英計畫啟動儀式」，由豐泰企業贊助3千萬，提供虎尾科技大學籃球隊人才培訓與籃球設備更新。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

豐泰企業創辦人王秋雄賢伉儷推動體育文化不遺餘力，今（9）日與虎尾科技大學舉辦「虎豐來襲，籃球菁英計畫啟動儀式」，由豐泰企業贊助3千萬，提供虎尾科技大學籃球隊人才培訓與籃球設備更新，啟動儀式邀請虎科大校友、現SBL台銀球員蘇士軒，以及虎科大籃球隊長羅逸順進行傳接儀式，象徵球隊薪火相傳。

國立虎尾科技大學前身為雲林工專，一直以來重視運動員未來就業發展，擁有豐富資訊、工程、管理等資源，長期與企業產學合作，積極幫助運動員培養多元興趣，拓展職涯規劃。豐泰企業股份有限公司以製造運動鞋為主要業務，致力於產品開發及培育跨國企業管理人才，長期關注公益事業、發揚學術文化以回饋社會。

今日啟動儀式中正式公開籃球隊的新標誌，以「虎」字形象做設計，結合「籃球」形狀圖案，為籃球隊帶來新氣象。虎尾科技大學指出，期透過「籃球菁英計畫」啟動儀式更凝聚豐泰企業與虎科大關係，豐泰企業也期許虎科大籃球隊未來成績能夠蒸蒸日上，締造佳績。

虎科大校友、現SBL台銀球員蘇士軒表示，當年在校時台灣學生籃球與職業籃球並不盛行，資源也是非常不足，打籃球大多是以興趣為主，虎科大就是以技職為主的學校重視實作經驗，現在有豐泰企業願意在這方面投入增援，讓學生及球員能有更多的發展，無論是否持續籃球路，也能有更多選擇往其他企業就職發展。

「我們相信運動是凝聚一個團隊最好的方式」豐泰企業副董事長王建榮表示，豐泰企業去年滿50週年，身為雲林縣在地企業一直是由雲林鄉親陪伴成長並茁壯，創辦人王秋雄一直堅信只要雲林人好，豐泰企業就會跟著更好，豐泰公司共有2700多位員工，其中5%員工是虎科大校友，豐泰自詡本身是籃球鞋頂尖的製造生產公司，在這樣的理念下期望雲林縣有個一級籃球隊，也讓雲林籃球體育發展更加活躍。

虎科大校長張信良表示，感謝豐泰企業捐贈3000千萬推動「籃球菁英計畫」五年培育，學校將更致力推動體育活動，打造健康校園、健康生活；體育室也正積極規劃「運動科學實驗室」，提升教師在運動科學的技術能量，期望藉由跨領域教師的運動科技的整合，加速體育人才專業職能升級，實踐健康社會的目標。

▲「虎豐來襲，籃球菁英計畫啟動儀式」，豐泰企業副董事長王建榮與虎尾科技大學校長張信良在籃球上簽名留念。（圖／記者蔡佩旻攝）

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