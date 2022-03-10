雲林25歲警倒臥跑步機無心跳！AED救命送加護　同仁集氣盼康復

▲台西警分局昨日運動室一名警員在跑步過程突然倒地，呈現癲癇後失去呼吸心跳，幸現場警員隨即使用AED電擊使其恢復呼吸後緊急送醫。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

警務人員執勤期間心臟病發案件時有所聞，昨（9）日台西警分局受贈8組自動體外心臟去顫器AED設備，約晚間7時許運動室即傳出一名25歲蔡姓警員在跑步過程突然倒地，呈現癲癇後失去呼吸心跳，幸現場警員隨即使用AED電擊使其恢復呼吸後緊急送醫，台西警分局表示，蔡員仍在加護病房，全體同仁都為他集氣中。

3月9日下午崙豐、麥寮、橋頭、飛沙警友站及丹昌小吃店負責人張峻贏、順興液化石油氣股份有限公司負責人陳瓊珠、東勢鄉新坤周寶宮、馬山厝永安宮、四湖參天宮共捐贈8組自動體外心臟去顫器AED設備提供給雲林縣警察局臺西分局並在分局禮堂舉行聯合捐贈典禮，由分局長黃念生代表接受並回贈感謝狀。

▲昨（9）日台西警分局受贈8組自動體外心臟去顫器AED設備，由分局長黃念生代表接受並回贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

昨日晚間7時許一名蔡姓員警（25歲）於五樓運動器材室進行室內跑步機運動，跑步機停止後即突然倒地，臉色發紫並發作癲癇呈現無呼吸心跳狀態，一同運動的吳姓警員見狀隨即上前關切，見狀況不妙隨即呼救並著手實施CPR，助理教官林聖智在一樓隨即提AED上樓操作電擊，蔡員隨即恢復心跳，由119救護送往醫院搶救。

助理教官林聖智受訪表示，發現同仁倒臥跑步機旁邊疑似休克，吳姓員警查看驚覺蔡員失去呼吸心跳，施行CPR後並AED評估生命徵象，依照AED指示操作電擊一次後持續CPR急救，後續由到場救護人員與監控的AED一同送往醫院。

▲助理教官林聖智受訪表示，依照AED指示向休克同仁操作電擊一次後持續CPR急救，後續由到場救護人員與監控的AED一同送往醫院。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣消防局說明，昨日台西警分局捐贈現場由台西消防分隊長陳郁彥教導分局警員使用AED，晚間19時16分即接獲台西分局報案，救護人員抵達現場時，發現該名蔡姓員警疑似呈現OHCA，經現場警分局人員已使用AED電擊1次，救護人員接觸患者評估時，患者有恢復自主呼吸，GCS3分(對痛無反應)，於19時35分送達雲林長庚醫院急救，後來轉送嘉義長庚醫院就醫。

據了解，蔡姓員警25歲，平日身體健康無異狀，去年5月到任在工作上相當認真，洽公民眾聽到蔡員發生意外相當訝異，直呼他平常就很有禮貌很會招呼，辦公與服務都相當熱枕。台西警分局表示，事發突然也多虧平時同仁都有定期訓練，蔡員目前於加護病房觀察中，情況尚還穩定，全局同仁都為他集氣，祈願他早日康復。

▲台西警分局捐贈現場由台西消防分隊長陳郁彥教導分局警員使用AED。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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