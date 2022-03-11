她愛吃魚又補「鯊魚軟骨膠囊」手狂抖　醫嘆：妳中毒了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名婦人平日愛吃魚，長期也服用朋友自製的鯊魚軟骨膠囊，日前她出現手抖、精神不濟等症狀，醫師懷疑她汞中毒，經抽血檢驗後，發現婦人的血汞數值是正常人近4倍。醫師建議她停用鯊魚軟骨膠囊，並且少服用遠洋大型魚類，臨床症狀即改善。

▲高雄婦人愛吃遠洋大型魚類，手抖就醫才發現「汞中毒」。（圖／記者陳家豪攝）

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高雄長庚環境醫學門診主治醫師蔡凱帆表示，這名婦人有慢性腎臟疾病，患者自述最近出現手抖、精神不濟、無力等症狀，就診時表示平日有吃大型魚類的習慣，並有長期服用朋友自製的鯊魚軟骨膠囊。經抽血檢驗後，發現病患血汞數值高達56.3微克/公升，而正常值應為小於15微克/公升，血汞數值是正常的的近4倍。

▲高雄婦人平日愛吃遠洋大型魚，又服用朋友自製鯊魚軟骨膠囊。（圖／記者許宥孺翻攝）

醫院協助婦人將鯊魚軟骨膠囊送至國家認證實驗室進行金屬檢驗，發現膠囊中的汞含量為0.41ppm。因此，建議婦人停止服用鯊魚軟骨膠囊，同時叮嚀少吃遠洋大型魚類，經持續追蹤病患狀況，血汞濃度已逐步降低至17.8微克/公升，其臨床症狀也有改善。

高雄長庚環境醫學門診教授顏宗海表示，自然界中汞會以3種形態存在，包括元素汞、無機汞及有機汞。元素汞通常存在於水銀溫度計、血壓計、日光燈管、補牙用的銀粉等物品。無機汞常見於來路不明的草藥、消毒劑、染劑、香水與化妝品等。有機汞通常存在於殺菌劑、殺蟲劑及遠洋大型魚類等。

▲林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海。（資料圖／記者許宥孺攝）

顏宗海指出，汞中毒會造成神經、消化及免疫系統的傷害，尤其是會影響胎兒及幼兒的大腦神經發育，日常生活中，民眾最主要的汞暴露來源為誤食受汙染的魚類（甲基汞）、或是服用來路不明的草藥（無機汞）。

顏宗海表示，研究顯示多吃海魚的人得到乳癌、前列腺癌、胰臟癌及大腸癌的機率較低，並可減少心臟血管及慢性疾病的風險。然而，醫護人員會特別叮嚀敏感族群如孕婦或幼兒，不要食用遠洋大魚，因為遠洋大魚屬於海洋食物鏈頂端，根據生物累積與生物放大作用，越大型的魚類，體內累積的甲基汞濃度越高，孕婦若過量吃到汞汙染的魚類產品，可能會影響腹中胎兒的腦部神經發育。

▲顏宗海建議，懷孕婦女、幼兒少吃大型魚類。（圖／記者黃士原攝）

顏宗海強調，多吃海魚還是好的，但選擇巴掌大小的魚為佳，而遠洋大型魚類也能吃，只是有上限，「因為大型魚是食物鏈頂端，有生物放大作用，因此體內甲基汞濃度越高」，建議懷孕婦女、幼兒少吃大型魚類。

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