　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她愛吃魚又補「鯊魚軟骨膠囊」手狂抖　醫嘆：妳中毒了

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名婦人平日愛吃魚，長期也服用朋友自製的鯊魚軟骨膠囊，日前她出現手抖、精神不濟等症狀，醫師懷疑她汞中毒，經抽血檢驗後，發現婦人的血汞數值是正常人近4倍。醫師建議她停用鯊魚軟骨膠囊，並且少服用遠洋大型魚類，臨床症狀即改善。

▲▼東港直送黑鮪魚免費吃！　「東港強」中和店祭優惠狂吸饕客 。（圖／記者陳家豪攝）

▲高雄婦人愛吃遠洋大型魚類，手抖就醫才發現「汞中毒」。（圖／記者陳家豪攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

相關新聞►吃深海魚變吃毒！醫曝人體內重金屬排名：小心兒童氣喘長不高

高雄長庚環境醫學門診主治醫師蔡凱帆表示，這名婦人有慢性腎臟疾病，患者自述最近出現手抖、精神不濟、無力等症狀，就診時表示平日有吃大型魚類的習慣，並有長期服用朋友自製的鯊魚軟骨膠囊。經抽血檢驗後，發現病患血汞數值高達56.3微克/公升，而正常值應為小於15微克/公升，血汞數值是正常的的近4倍。

▲高雄婦人平日愛吃遠洋大型魚，又服用朋友自製鯊魚軟骨膠囊，手抖就醫才知汞中毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄婦人平日愛吃遠洋大型魚，又服用朋友自製鯊魚軟骨膠囊。（圖／記者許宥孺翻攝）

醫院協助婦人將鯊魚軟骨膠囊送至國家認證實驗室進行金屬檢驗，發現膠囊中的汞含量為0.41ppm。因此，建議婦人停止服用鯊魚軟骨膠囊，同時叮嚀少吃遠洋大型魚類，經持續追蹤病患狀況，血汞濃度已逐步降低至17.8微克/公升，其臨床症狀也有改善。

高雄長庚環境醫學門診教授顏宗海表示，自然界中汞會以3種形態存在，包括元素汞、無機汞及有機汞。元素汞通常存在於水銀溫度計、血壓計、日光燈管、補牙用的銀粉等物品。無機汞常見於來路不明的草藥、消毒劑、染劑、香水與化妝品等。有機汞通常存在於殺菌劑、殺蟲劑及遠洋大型魚類等。

▲林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海。（圖／記者許宥孺攝）

▲林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海。（資料圖／記者許宥孺攝）

顏宗海指出，汞中毒會造成神經、消化及免疫系統的傷害，尤其是會影響胎兒及幼兒的大腦神經發育，日常生活中，民眾最主要的汞暴露來源為誤食受汙染的魚類（甲基汞）、或是服用來路不明的草藥（無機汞）。

顏宗海表示，研究顯示多吃海魚的人得到乳癌、前列腺癌、胰臟癌及大腸癌的機率較低，並可減少心臟血管及慢性疾病的風險。然而，醫護人員會特別叮嚀敏感族群如孕婦或幼兒，不要食用遠洋大魚，因為遠洋大魚屬於海洋食物鏈頂端，根據生物累積與生物放大作用，越大型的魚類，體內累積的甲基汞濃度越高，孕婦若過量吃到汞汙染的魚類產品，可能會影響腹中胎兒的腦部神經發育。

▲就是愛鮭魚　爭鮮十大人氣排行榜中鮭魚就占了5名。（圖／記者黃士原攝）

▲顏宗海建議，懷孕婦女、幼兒少吃大型魚類。（圖／記者黃士原攝）

顏宗海強調，多吃海魚還是好的，但選擇巴掌大小的魚為佳，而遠洋大型魚類也能吃，只是有上限，「因為大型魚是食物鏈頂端，有生物放大作用，因此體內甲基汞濃度越高」，建議懷孕婦女、幼兒少吃大型魚類。

延伸閱讀

►超驚悚！30cm鋼筋「插眼貫穿腦」命垂危　他奇蹟存活3個月返家

►全民相挺！今起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

►「叫聲淫蕩有女友feel」爆乳辣腿照攬客　老司機還沒做就被抓

►南北總鋪師都喊苦！辦桌價漲15%　累嘆：交情不夠不接了　

►高雄型男花大錢染燙...頭皮潰爛滲液　沒加分險變禿頭！

 

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
中和男遭警開槍慘淪植物人！　母淚泣：我兒是暖男
快訊／北市公布最新足跡！　密集出沒內湖
20歲人妻誘開房！　4男慘成豬頭：她求我的
台南新增4例！　確診足跡曝
勞工贏了！史上最大RCA工傷求償再勝訴　24人獲賠5470萬
Google地圖拍到「路邊開啪」！　她爽一半見街景車嚇瘋
獨／義大利富商搶監護權　8歲女童哀求訊息曝光
義大利富商反擊！　質問：8歲女怎會寫信給小英

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

多年隱忍妻脾氣！人夫遇陰柔舅「竟發生關係」...他崩潰：我病了？

台版撒哈拉沙漠「七股燈塔」塔齡50年　本月起重建估今年底完工

清明連假返鄉注意！海運「離島3熱門航線」訂位率出爐

快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林　預估2週後可望爆量通過

職業軍人「渣男比例高」？她連交3個傻眼：只想亂約　網戰翻

台南新增4例！擴大匡列304人「篩檢結果出爐」　確診足跡曝

老公只請移工「台人問題多」！人妻怨：他連我親戚不錄用　網噓爆　

情侶AA制「一人吃1458元」　他1舉動惹怒女友！網罵爆：是多窮

LIVE／台南+4！鹽水家族群聚再增確診　黃偉哲最新說明

男友脫下褲子「size是口紅膠」她崩潰：全程裝嗨！網拿尺一量笑了

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

蕭亞軒去年初爆出被愛犬咬傷臉「克服了一年多」　遭愛犬咬傷：我愛牠...「接受這一切」

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

「巨型鋼球」高空重砸車變廢鐵　命大哥傻眼...後座嬰奇蹟無傷

2個月7車！全都在同座橋墜溝　彎道像「盲區陷阱」狂吞車

多年隱忍妻脾氣！人夫遇陰柔舅「竟發生關係」...他崩潰：我病了？

台版撒哈拉沙漠「七股燈塔」塔齡50年　本月起重建估今年底完工

清明連假返鄉注意！海運「離島3熱門航線」訂位率出爐

快訊／紫斑蝶北遷先遣部隊已達雲林　預估2週後可望爆量通過

職業軍人「渣男比例高」？她連交3個傻眼：只想亂約　網戰翻

台南新增4例！擴大匡列304人「篩檢結果出爐」　確診足跡曝

老公只請移工「台人問題多」！人妻怨：他連我親戚不錄用　網噓爆　

情侶AA制「一人吃1458元」　他1舉動惹怒女友！網罵爆：是多窮

LIVE／台南+4！鹽水家族群聚再增確診　黃偉哲最新說明

男友脫下褲子「size是口紅膠」她崩潰：全程裝嗨！網拿尺一量笑了

多年隱忍妻脾氣！人夫遇陰柔舅「竟發生關係」...他崩潰：我病了？

更生人自力更生　修復家庭關係之鑰

李明／尹錫悅入主青瓦台挑戰多　對朝、打房、抗疫課題待解

友達宣布投資千億后科蓋廠　區域房市再打強心針

少女起床變紅貓熊！華裔女導操刀《青春養成記》　五堅情獻聲助陣

蘇貞昌拒承諾「不停電」　他分析：蔣萬安問到痛點了

時代力量備戰2022　提名31議員候選人：資訊工程師、人權律師入列

鹿港「特大號脆薯」直逼小雞腿規格！主打55元雞排厚切口感太罪惡

搭上恐怖賓士慘淪植物人！母控警開槍過當　淚泣：我兒是暖男

晉久等3年接到「史上最淒慘角色」！救女兒吃苦被封：晉久受難記

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

生活熱門新聞

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

教召開無敵星星要全休　醫官憶：那畫面好興奮

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

快訊／本土+7！雙北現不明感染源家庭群聚

台灣隔68天本土+0　他揭就靠「1個字」

8歲女寫信求小英　想留在台灣

今晨10.9℃！變天時間曝光　鋒面掃過帶雨來

極地渦漩橫掃烏俄　未來72小時開戰最嚴峻時刻

台南府城「60年老店」無預警熄燈！經典「台式馬卡龍」沒了

8歲童「我想留台灣，離開會心碎」！呂秋遠提9關鍵

「39杯手搖飲沒買袋子」外送哥拚了！結局驚呆

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

醫護16人考「我是誰」？吳淡如：小孩根本沒看懂

台北領4萬薪！她失業逃嘉義「面試兩間公司」嚇到了

更多熱門

相關新聞

男同事闖香閨偷20萬！美魔女氣炸：真心換絕情

男同事闖香閨偷20萬！美魔女氣炸：真心換絕情

303高雄大停電，一名李姓女子慌張衝進派出所報案，指稱她放在房間內的20萬元現金遭竊，警方採證後，研判是熟人所為，再加上該棟大樓有不斷電系統，正巧拍下李女的好友入屋內涉嫌行竊，讓李女氣得痛罵：「真心換絕情！」

30cm鋼筋「插眼貫穿腦」命垂危　他奇蹟活下

30cm鋼筋「插眼貫穿腦」命垂危　他奇蹟活下

高市府要求台電通盤檢討　1個月內提改善期程

高市府要求台電通盤檢討　1個月內提改善期程

明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

明起搭渡輪送「旗津券」100元　發放時間地點一次看

20歲辣妹頭痛找嘸因　隆鼻後竟解套

20歲辣妹頭痛找嘸因　隆鼻後竟解套

關鍵字：

高雄高雄長庚腎臟鯊魚軟骨膠囊深海魚遠洋魚汞中毒顏宗海蔡凱帆

讀者迴響

熱門新聞

男歌手罹骨髓癌一年驟逝享年47歲！

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

得哥爆「導演工作室呼麻硬上」

快訊／黃尚禾認愛李千那：我們在一起！

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

8歲女淚求留台！母曾在內湖街頭遭潑糞、瀝青

俄宣布停火　開放5城市讓人民撤離

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

職場上聽到「這3字」就想扁人　鄉民猛點頭：超討厭

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面