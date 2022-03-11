好朋友趁大停電闖香閨偷20萬　美魔女驚知真相氣炸：真心換絕情

▲楊姓男子趁大停電闖進女同事住家行竊。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

303高雄大停電，一名張姓女子慌張衝進派出所報案，指稱她放在房間內的20萬元現金遭竊，警方採證後，研判是熟人所為，再加上該棟大樓有不斷電系統，正巧拍下張女的好友入屋內涉嫌行竊，讓張女氣得痛罵：「真心換絕情！」

鳳山分局忠孝派出所在3日下午2點多接獲一名56歲張姓女子報案，她著急向警方表示：「我家臥房裡床頭櫃及衣櫥內之現金新台幣20萬元被偷了啦！」警方立即派鑑識小組到場採證，發現陽台雖有被打開，但門鎖內外均無破壞痕跡，犯罪現場意外的乾淨，研判應該是熟人所為。

▲▼楊姓男子行竊後還提醒張女，「經過妳家，門窗沒關」。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方組成專案小組抽絲剝繭，而大停電時該大樓監視器有UPS不斷電系統，警方調閱監視器發現，張女的同事兼好友，40歲楊姓男子在當天上午10點多停電時，前往張女所住大樓，並手持鑰匙由逃生門爬樓梯至張女住家，竊取現金後故佈疑陣將陽台門窗開啟，返回公司後還提醒張女：「剛剛經過妳家，發現門窗沒關好」。

警方日前通知楊姓男子到派出所製作警詢筆錄，身兼同事、朋友、竊嫌3要角，詢問後坦承上述犯行，20萬全部花用殆盡，全案依竊盜罪嫌函送偵辦。張姓女子驚呼，不敢相信原來竊嫌竟是最熟悉的陌生人，痛罵真是「真心換絕情」。

▲▼楊姓男子手持鑰匙由逃生門爬樓梯至張女住家。（圖／記者許宥孺翻攝）