外來魚種OUT！「台灣第一水庫」虎頭埤釣魚比賽　拚第一名得獎金

▲台南虎頭埤釣魚比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，一直以來都以「生態豐富」具優勢競爭力，也在諸多觀光景點下占有一席之地，台灣的埤塘共同面臨外來魚種入侵的問題，因此虎頭埤風景區特舉辦「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽，自111年3月27日（日）購票入園後~16:00，凡釣到外來魚種的釣客，可將釣到的魚帶至辦公室迎賓廣場前秤重，第一名可得獎金5,000元及釣魚月票3個月。



市長黃偉哲表示，外來種生物問題是台灣的埤塘共同面臨的嚴重課題，虎頭埤水域生態，水庫中魚類以參條（台語：苦槽仔）、琵琶鼠、吳郭魚、珍珠石斑、紅尼羅為優勢種，原生魚種只剩下參條、極樂吻鰕虎2種，其餘都以外來魚種居多，尤其七星飛刀也多有釣獲紀錄，七星飛刀是外來種，原是觀賞魚，曾釣到60公分長，對既有棲地生態有威脅，因此呼籲遊客不要再野放任何外來種，也禁止民眾或宗教放生，避免外來種問題越趨擴大。





觀光旅遊局局長郭貞慧指出，釣魚比賽預計於111年3月27日（日）購票入園後~16:00，不分年齡、性別皆可參加，需自備釣竿及餌料，本次比賽目標魚為外來魚種，包括吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴（武昌魚）、斑駁尖塘鱧(筍殼魚)、草魚、線鱧(泰國鱧)、小盾鱧（魚虎）、馬拉關麗體魚(珍珠石斑)、琵琶鼠魚、黑鰱（大頭鰱）、白鰱（竹葉鰱）、鯰魚、蟾鬍鯰（土虱）等外來魚種，第一名可獲得獎金新台幣5,000元整、釣魚月票3個月，歡迎對釣魚有興趣的遊客參加。



園區為因應中央疫情指揮中心目前3/1（二）之後管制之防疫規範如下：1.開放早上5:30~6:30晨運民眾入園。（售票時段6:30~17:00，開放至18:00）。2.開放太陽能船遊湖、露營區 (採預約制)、烤肉區（採預約制）。3.開放蟋蟀生態館。4.開放假日導覽解說服務。5.開放街頭藝人申請。6.遊園時，如無法與他人保持社交距離之情形時亦應佩戴好口罩。