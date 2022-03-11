　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外來魚種OUT！「台灣第一水庫」虎頭埤釣魚比賽　拚第一名得獎金

▲▼台南虎頭埤釣魚比賽。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南虎頭埤釣魚比賽。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

有台灣第一水庫之稱的虎頭埤風景區，一直以來都以「生態豐富」具優勢競爭力，也在諸多觀光景點下占有一席之地，台灣的埤塘共同面臨外來魚種入侵的問題，因此虎頭埤風景區特舉辦「2022虎頭埤神釣手，外來魚種out」釣魚比賽，自111年3月27日（日）購票入園後~16:00，凡釣到外來魚種的釣客，可將釣到的魚帶至辦公室迎賓廣場前秤重，第一名可得獎金5,000元及釣魚月票3個月。

市長黃偉哲表示，外來種生物問題是台灣的埤塘共同面臨的嚴重課題，虎頭埤水域生態，水庫中魚類以參條（台語：苦槽仔）、琵琶鼠、吳郭魚、珍珠石斑、紅尼羅為優勢種，原生魚種只剩下參條、極樂吻鰕虎2種，其餘都以外來魚種居多，尤其七星飛刀也多有釣獲紀錄，七星飛刀是外來種，原是觀賞魚，曾釣到60公分長，對既有棲地生態有威脅，因此呼籲遊客不要再野放任何外來種，也禁止民眾或宗教放生，避免外來種問題越趨擴大。

▲▼台南虎頭埤釣魚比賽。（圖／記者林悅翻攝）

觀光旅遊局局長郭貞慧指出，釣魚比賽預計於111年3月27日（日）購票入園後~16:00，不分年齡、性別皆可參加，需自備釣竿及餌料，本次比賽目標魚為外來魚種，包括吳郭魚、紅尼羅魚、團頭魴（武昌魚）、斑駁尖塘鱧(筍殼魚)、草魚、線鱧(泰國鱧)、小盾鱧（魚虎）、馬拉關麗體魚(珍珠石斑)、琵琶鼠魚、黑鰱（大頭鰱）、白鰱（竹葉鰱）、鯰魚、蟾鬍鯰（土虱）等外來魚種，第一名可獲得獎金新台幣5,000元整、釣魚月票3個月，歡迎對釣魚有興趣的遊客參加。

園區為因應中央疫情指揮中心目前3/1（二）之後管制之防疫規範如下：1.開放早上5:30~6:30晨運民眾入園。（售票時段6:30~17:00，開放至18:00）。2.開放太陽能船遊湖、露營區 (採預約制)、烤肉區（採預約制）。3.開放蟋蟀生態館。4.開放假日導覽解說服務。5.開放街頭藝人申請。6.遊園時，如無法與他人保持社交距離之情形時亦應佩戴好口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台南虎頭埤釣魚比賽。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南虎頭埤釣魚比賽。（圖／記者林悅翻攝）

▲▼台南虎頭埤釣魚比賽。（圖／記者林悅翻攝）

►「涼感絲」男性內褲，還沒穿過快點試試！

ET快訊
驚悚畫面！國1休旅「無減速」直衝防撞車　5秒3車撞成一團
鮭魚供貨來自爭鮮？　壽司郎、藏壽司回應了
快訊／彰基「大片擋泥牆倒塌」！　1人活埋命危
李克強再提「推動兩岸和平發展」：同廣大台灣同胞分享發展機遇
8歲童寫信想留台灣！　空姐「做了這些事」輸給義大利富商
獨／網紅得哥爆「導演呼麻硬上」公開姓名！　主播妻：有點沮喪
「剛好有車位」鄰居嗆移走　他反擊：買1樓附車位？隔天傻眼
劉詩詩35歲慶生「手上婚戒消失」　吳奇隆沒動靜…她獨自許願
LIVE／眾量級家寧23字回應分手傳聞　獨家曝光私下互動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝私房糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

高中職生注意！青年儲蓄帳戶方案16日截止報名

夫掛「4顆橘色小球」在車上！妻聞香狂讚　真相曝網笑：你慘了

外來魚種OUT！「台灣第一水庫」虎頭埤釣魚比賽　拚第一名得獎金

出遊別貪便宜！旅遊安全宣導周「4升級重點」出爐：住合法旅宿

「夢想當業務」卻被炒掉2次！私校妹：我有熱忱　老鳥殘酷打臉

英國妹回台讀書！考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

愛喝手搖飲她1招省錢頓悟　老饕認證：少了冰塊就沒那麼好喝

市售草莓5成農藥檢測不合格　4件來自日本、2件國產

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

758萬瑪莎拉蒂撞擊影片曝！碰撞逆向機車　女騎士噴飛送醫不治

賈靜雯遭親弟爆料「戀愛過程」　生第4胎？修杰楷眼睛秒亮：走吧！

快遞員大樓外「投籃式」送包裹　精準丟進2樓窗戶！買家崩潰XD

孫德榮心疼朱芯儀罹癌：臉都變了　讚具俊曄來台追愛..喊話想跟炎亞綸主持

趁亂竊物資！男遭膠帶綁樹　烏克蘭士兵嗆：不感到羞恥？

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝私房糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

高中職生注意！青年儲蓄帳戶方案16日截止報名

夫掛「4顆橘色小球」在車上！妻聞香狂讚　真相曝網笑：你慘了

外來魚種OUT！「台灣第一水庫」虎頭埤釣魚比賽　拚第一名得獎金

出遊別貪便宜！旅遊安全宣導周「4升級重點」出爐：住合法旅宿

「夢想當業務」卻被炒掉2次！私校妹：我有熱忱　老鳥殘酷打臉

英國妹回台讀書！考國中英語「慘拿乙」　悲喊：跟課本教的不一樣

愛喝手搖飲她1招省錢頓悟　老饕認證：少了冰塊就沒那麼好喝

市售草莓5成農藥檢測不合格　4件來自日本、2件國產

城中城案開庭！黃格格堅稱沒縱火　反控防火門被偷才釀死傷

最強國中生黃潮鴻標槍再破大會很謙虛　要挑戰黃士峰U18全國紀錄

Swatch拉近與名畫的距離　龐畢度藝術中心6幅名畫戴上手

淘汰司法官》黃旭田／每年淘汰1％劣質法官　還權於民

贈票／Selina任家萱《頭七》床底撞鬼崩潰！ 發文徵粉絲4／1一同壯膽

柯瑞聲援「衛少」：對球員人身攻擊是狗屁　已當面表達支持

親俄民兵戰死竟淪「屍疊屍」！俄軍驚傳殘殺同袍　只因救了平民

「實驗1000顆」才成功！　國宴廚曝私房糖心燻蛋關鍵時間：3+3.5

驚悚畫面曝！國1休旅「無差別」直衝防撞車　恐怖5秒還原現場

唯一陰性！小職員成「公司最後堡壘」　霸氣進駐老闆辦公室驚呼：好大

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

教召開無敵星星要全休　醫官憶：那畫面好興奮

8歲女寫信求小英　想留在台灣

台灣隔68天本土+0　他揭就靠「1個字」

今晨10.9℃！變天時間曝光　鋒面掃過帶雨來

極地渦漩橫掃烏俄　未來72小時開戰最嚴峻時刻

台南府城「60年老店」無預警熄燈！經典「台式馬卡龍」沒了

8歲童「我想留台灣，離開會心碎」！呂秋遠提9關鍵

「39杯手搖飲沒買袋子」外送哥拚了！結局驚呆

這天後溼答答　「全台有雨」時間出爐

醫護16人考「我是誰」？吳淡如：小孩根本沒看懂

當老婆塑膠？　人夫每天竟靠她叫起床

8歲妹淚求「想留在台灣」呂秋遠出手了！323字逼哭國人

更多熱門

相關新聞

越籍女談分手被刺中心臟　送醫不治身亡

越籍女談分手被刺中心臟　送醫不治身亡

台南市佳里區佳興里10日晚上發生1起情殺命案，42歲越南籍阮姓女子，疑遭其越南籍男友持刀刺殺左胸心臟部位，經消防局救護車送醫急救，仍傷重不治身亡，台南市警佳里分局案發後已掌握涉嫌行兇的阮女男友身分，正漏夜全力追緝到案中。

台南安平再生水施工交維影響民眾

台南安平再生水施工交維影響民眾

南一獅子會捐贈六大隊災情勘查車1輛

南一獅子會捐贈六大隊災情勘查車1輛

台南鹽水區11個案接觸者採檢陰性　

台南鹽水區11個案接觸者採檢陰性　

「台南最美公車站」風鈴木盛開

「台南最美公車站」風鈴木盛開

關鍵字：

台南

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級爆分手「家寧23字首回應了」！

眾量級家寧「刻意不提男友」爆分手！知情人揭私下真實關係　

中和3男1女賓士拒檢狂飆　警開3槍1人頭中彈

俄戰車被當靶子狂轟　專家：戰術太糟

網傳普丁出手報復台灣！外交部回應了

YTR眾量級爆分手！網揪IG發文藏疑點

大胃王網紅承認是男性！扮女裝吃播吸粉3500萬

男友進台積電　她慘被對方爸媽洗臉

壽司郎貼「8字新公告」超嗆！爭鮮尷尬了

限時4天！超商開賣5元奶茶、紅茶

快訊／汪小菲12字首發聲大S再婚！

清潔婦逆騎遭撞亡　23歲瑪莎拉蒂駕駛身分曝

色馬狂舔辣模巨胸！熟練扯拉鍊網看暈

候診遇抖腳姐搖半小時　23秒千人看暈

姓名或部首對中這3字任1字玩樂園5折

更多

最夯影音

更多
胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」

胡宇威.陳庭妮合體放閃「戒指藏2年」　登山求婚浪漫變搞笑「累到雙膝下跪」
要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

要發車了！慢慢走壓秒上火車　副站長怒斥旅客：全車在等你

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

闖紅燈瑪莎拉蒂碰撞逆向機車　女騎士噴飛重落地...搶救不治

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

聲林之王3_EP13_PROMO七強過關斬將 成王之戰計日可待

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

大貓熊「倒栽蔥」流下圓木　玩到不想回家飼育員強制抱走

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面