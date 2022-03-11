醋男友勒殺直銷女強人　幫屍體割腕故佈疑陣被拆穿...法官重判

▲男子林易暘（右）勒殺女友故佈疑陣相約殉情，仍被拆穿依殺人罪重判。（資料照／翻攝當事人臉書）

記者黃哲民／台北報導

北市一名曾任獅子會長的男子林易暘，去年10月疑心大他7歲的許姓女友另結新歡，涉趁許女應酬泥醉返家，以皮帶活活勒死許女，再用菜刀對許女遺體割腕，伴屍一天後也割腕自殘，企圖營造殉情假象但被揭穿，台北地院今依殺人罪判林男無期徒刑、褫奪公權終身，因林男羈押期間將屆滿，合議當庭訊問後，諭知評議裁定是否延押。

到案後被羈押至今的林男，今到庭聆判未做任何表示。辯護律師指出，將跟林男討論是否上訴，由於林男在押，尚未跟許女家屬商談賠償事宜。

判決指出，現年52歲的林男和許女（遇害時58歲）案發前各自離婚，交往後各帶著一個兒子在北市新生北路租屋同居，林男經營工程公司，從事防水抓漏等業務，曾任獅子會會長，因受新冠肺炎疫情影響，營收大幅衰退，許女從事直銷有聲有色，收入不減反增。

▲許女遇害當晚開門回家的最後身影。（圖／記者邱中岳翻攝）

林男認為許女應酬太多，經常夜歸，對此心生不滿，進而懷疑許女另結新歡，雙方在去年（2021年）動輒爭吵，最後協議分手，林男預定去年11月搬走，但去年10月25日深夜10點多，許女結束聚餐泥醉返家，和吃醋的林男又發生爭吵。

林男盛怒涉痛下殺手，以皮帶活活勒死許女，當時2個小孩都不在家，林男在房內獨自伴屍一天，隔天晚間，林男在許女的兒子回家前，在房內拿刀割腕自殘，許女兒子進屋驚覺客廳有血跡，查看赫見林男倒臥血泊、仍有氣息，許女陳屍床上，趕緊報案求助。

由於許女遺體手腕有2道刀傷，現場還有林男寫著「請你們幫忙處理」的字條，林男獲救後，始終主張2人相約殉情。不過許女多位同事、部屬出庭證稱，許女擔任直銷團隊幹部，月收入最高超過100萬元，每天行程滿檔，個性樂觀，加上為了買房而努力賺錢，沒有輕生跡象。

法官審理認定林男爭吵時殺害許女，故佈疑陣，今依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，宣判後隨即進行延押訊問程序，林男的辯護律師主張案情已調查完畢，林男無勾串、滅證之虞，請求交保，會跟母親同住、遵期出庭，不會逃亡，檢方認為仍有羈押是由與必要，建請延押，合議庭諭知評議後裁定，林男先還押。