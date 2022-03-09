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社會 社會焦點 保障人權

懷疑老婆一次外遇2男　醋夫嗆「給人玩的東西」下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

基隆洪姓男子懷疑妻子外遇，不僅揮拳毆打，還一再羞辱「給人玩的東西」、「手機這樣霸占跟看到情夫一樣」等等，甚至在對方返家前，擅自將個人物品丟到門外。洪妻身心受創，去年4、5月間雙方簽下離婚協議書，沒想到丈夫突然反悔，她不得已只好提告，最終獲判勝訴。

▲▼情侶。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲洪男懷疑妻子外遇。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

洪妻在判決書中提到，和丈夫是在2006年間結婚，婚後育有兩名子女，沒想到丈夫懷疑她對婚姻不忠，先是在去年4月間揮拳毆打，導致她上、下唇撕裂傷及挫傷，同年5月間又以惡劣言詞辱罵，包含「那邊人家跟我說那兩個兄弟很喜歡妳，人妻，有多好，X你娘」、「對我來說妳就是給人玩的東西」、「我打電話給別人說，我老婆給你X，好不好」、「手機這樣霸占跟看到情夫一樣」等等。

洪妻接著說，2021年6月某一天她剛返家，就看到自己的東西被丈夫丟到門外，「2021年4月底到5月初，他曾主動向我提出離婚，我們也共同簽了離婚協議書，但他簽完卻不願意前往戶政事務所，所以遲遲沒有辦理離婚登記」，這短短2個月的時間裡，她受到丈夫身體及精神上的虐待，實在是忍不下去了，因此決定向法院訴請離婚。

面對妻子的指控，洪男經過合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

基隆地院法官認為，洪男的確曾主動提出離婚，雙方也簽了離婚協議書，但他突然反悔，兩人才沒有正式辦理手續，而他動手毆打、以言語辱罵妻子等行為，也都有醫院驗傷診斷證明和錄音光碟等證據，整起事件他要負較大之責，最終裁定准許洪妻的訴求，判兩人離婚，全案仍可上訴。

● ETtoday關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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