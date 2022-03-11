六都受家暴數字密碼出爐！　平均每天有243.2件...這縣市女性超可憐

▲2020年警察機關受理家暴案件為8萬8775件，新北市通報30164件高居六都第一。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

「我最深愛的人，傷我卻是最深...」根據警政統計通報，2020年警察機關受理家庭暴力案件8萬8775件，平均每天243.2件，相較2016年6萬6475件，爆增2萬2300件，同年涉嫌家庭暴力罪，主要為「一般傷害」2764件占62.60%，「妨害自由」521件占11.80%居次，六都通報家暴，又以新北市30164件高居六都第一，第二則是台中市23881件。

▼許女遭小兒子發現陳屍床上，男友則倒臥一旁昏迷，許女的大兒子獲悉趕往現場。（圖／畫面翻攝當事人臉書）

去年10月27日，曾任某獅子會長林易暘，因疫情影響收入，和年長7歲的同居女友發生糾紛，拿皮帶將喝醉的女友勒死，並在女友手腕劃下刀痕，伴屍1天後自行割腕，被兒子發現送醫急救，林佯稱和女友相約殉情，但女友的朋友指證，死者為了安排兒子選個好學區，正努力賺錢到處看房，看不出輕生念頭，台北地檢署去年12月29日依家暴殺人起訴林男。

▼根據警政署統計，新北市通報家暴是30164件六都之冠。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警察機關移送家暴案件，從2016年5988件上升到2020年7552件，總計增1564件，2020年逮捕家暴現行犯1516人次，相較2016年減少91人次，警察機關執行法院核發的保護令近5年皆在2萬3千次以上，以2017年2萬6845次最多。

▼2020年六都家庭暴力通報性別比，新北市共13041名女性受暴，台中共10048名女性。（圖／記者黃宥寧翻攝）

家庭暴力案件通報類型有婚姻、離婚或同居關係暴力、兒少保護、直系血(姻)親卑親屬虐待尊親屬、其他家庭成員間暴力，根據統計，2020年通報案件數，被害人都以女性居多，新北市共有13041女性通報、台中市則10048名女性、高雄市則有9631名女性。

▲家暴案件層出不窮，6都女性受害者人數以新北市為最高。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

有鑑於家暴案件頻傳，警政署警政統計通報指出，為持續強化婦幼安全維護，積極防治家庭暴力，配合中央組織改造作業，提升警政婦幼組織位階，增補基層執行人力，強化婦幼保護措施，使警察機關婦幼保護體系架構漸趨完整，警政署也配合衛生福利部持續推動「家庭暴力安全防護網計畫」，並實施「警察機關執行家庭暴力相對人查訪計畫」，配合各地方特性及家暴安全防護網計畫，加強家庭暴力相對人訪視及資源轉介等工作，以預防家庭暴力案件相對

人再犯及防處重大家庭暴力事件。