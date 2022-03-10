陸聘84名台灣人擔任「調解員」　陸委會：不構成違法

▲廣州台籍調解員受聘。（圖／翻攝國際在線）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸最高人民法院及最高人民檢察院兩會期間進行工作報告，提到已聘請84名台灣民眾擔任調解員，維護台胞權益。對於台灣民眾擔任該職是否涉及違法，陸委會發言人邱垂正10日表示，調解員一職非固定編制、未領取薪資，也不算具有核心權能，不構成違法。

邱垂正提到，依據兩岸條例第三十三條第二項規定，國人不得擔任中國大陸黨政軍機關構的職務，因此，必須符合「黨政軍」及「擔任職務」兩項要件，才算是構成違法。

邱垂正指出，台灣民眾在大陸法院擔任調解員，是按當事人選定，非固定編制、未領取薪資，也不算具有核心權能，陸委會過去曾會商相關機關，認為調解員尚不符合擔任職務之要件。

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正還說，國人及台商在中國大陸因涉及訴訟，並透過訴訟外的機制解決紛爭，選任由台灣民眾擔任的仲裁員或調解員，對於台灣人民在中國大陸相關的訴訟解決，及保障權益是具有正面助益的。

不過，邱垂正也強調，近年來中共頻頻利用半官半民的組織及職務，吸納國人任職，遂行促融促統的目標，政府將持續關注相關職務，以及組織性質，檢視其具體內容是否有接受陸方黨政軍機關構的指揮，有無具體、特定常態的工作內容，有無酬勞及對價關係等，以落實兩岸條例之管理。