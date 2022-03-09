北市新增印度男確診足跡　連4天密集待在大安區印度餐廳

▲案21061確診足跡。（圖／北市府提供）



記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心9日公布74例境外移入，有38例來源國調查中。在個案中，案21061的印度籍40多歲男性，2月10日入境後，選擇「14+7」的A方案，2月24日解除隔離，因防疫旅館群聚案被召回採檢發現確診，Ct值27，暫列境外移入，同餐廳工作的員工與老闆共4人匡列採檢中。

台北市政府衛生局9日也公布案21061足跡，曾在3月4日到3月7日間，每日上午10點到下午2點、傍晚5點30分到晚間10點，前往位於大安區的奪愛Dazzle Indian cuisine餐廳。

衛生局指出，案21061為40多歲印度籍男性，曾於110年10月至111年2月回印度探親，111年2月10日自沙烏地阿拉伯轉機入境，2月24日檢疫期滿前採檢PCR為陰性，2月25日至3月3日進行自主健康管理。

因北市衛生局回溯某防疫旅館群聚案，安排同樓層已離館房客再次採檢，經警政單位協尋，於3月8日安排採檢PCR陽性確診，CT值27，無症狀，已收住於檢疫所隔離治療。

衛生局強調，Dazzle Indian cuisine餐廳場域清消，同時發送簡訊48則，提醒足跡重疊民眾如有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀或腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，儘速至本市7家社區採檢站採檢。