畢旅與校外教學解禁！北市即起開放國小與幼兒園辦理

▲台北市即日起開放小學與幼兒園舉辦校外教學與畢業旅行。（圖／北市教育局提供）

記者許敏溶／台北報導

國內近期新冠疫情趨緩，台北市今天（9日）也宣布，即日起開放國小、幼兒園辦理跨縣市校外教學（含畢業旅行），但北市教育局表示，各校規劃辦理跨縣市校外教學活動，應以單日往返為優先，並落實各項防疫規範，且要邀請家長與教師討論取得共識，參與人員若在出發前出現呼吸道症狀者，則要進行快篩。

國內近期疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心也從3月1日放寬部分防疫措施，台北市則在今天宣布，從今天起開放國小、幼兒園辦理跨縣市校外教學，包括畢業旅行也可以舉辦。

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北市教育局指出，北市配合中央規定，修訂學校辦理校外教學防疫指引供各校參酌辦理，學校在辦理校外教學時，要選擇適當景點，以戶外景點為主，並每日量測體溫，也要優先選擇防疫措施妥善的餐廳。

▲▼北市即起發放國小與幼兒園辦理畢旅與校外教學。（圖／北市教育局提供）

北市教育局表示，校外教學活動以單日往返為優先規劃原則，若經過討論後仍有住宿需求，則應優先選擇防疫措施完善旅館，包括有實施體溫量測、配戴口罩、定時消毒等規定，入住前則有確實消毒，採取「同車同寢方式」為原則。

教育局提醒校方，出發前需要讓家長充分了解，並辦理行前說明會，完整說明行程應注意的規範及防疫配套措施，讓家長、師生皆能放心有安全、健康的校外教學，也請各校在辦理活動時，仍要加強各項防疫措施，避免可能的群聚感染，並在防疫之餘，提供學生豐富的學習活動。