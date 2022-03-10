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無停火共識！俄外長曝「核戰可能性」：普丁不反對與澤倫斯基會面

▲烏俄土三方圍成一個ㄇ字型，俄方與烏方面對面，土方則坐在中間，扮演調停角色。（圖／路透）

▲烏俄土三方圍成一個ㄇ字型，俄方與烏方面對面，土方則坐在中間，扮演調停角色。（圖／路透，下同）

記者閔文昱／綜合報導

俄國外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）及烏克蘭外交部長庫列巴Dmytro Kuleba）的外長會談稍早落幕，庫列巴表示，雙方就在停火方面沒有共識，但會繼續為談判努力，「絕不投降」。另外，拉夫羅夫則指出，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）不反對與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，討論更具體的問題。

根據《半島電視台》報導，俄國外交部長拉夫羅夫表示，俄羅斯希望繼續與烏克蘭進行談判，總統普丁不反對與烏克蘭總統澤連斯基就更「具體」的問題進行會面討論。另外，他也強調，他不相信俄國與西方國家會因烏克蘭問題上的對峙，而導致核戰爭。

▲烏俄土三方圍成一個ㄇ字型，俄方與烏方面對面，土方則坐在中間，扮演調停角色。（圖／路透）

針對烏克蘭南方城市馬力波一間婦幼醫院9日遭到俄軍轟炸，造成至少3人死亡，另有17人受傷，拉夫羅夫則強調，該處醫院已被烏克蘭極端分子佔領，建築內並沒有病患。

根據《衛星通訊社》，庫列巴會前透露，這場三方會談主要聚焦立即停火、俄軍撤出及改善馬力波、哈爾科夫、蘇梅、沃爾諾瓦哈等烏克蘭城市人道走廊狀況，共三大議題。雙方會後將各自在不同會場舉行記者會。

另一方面，《衛星通訊社》先前報導，俄烏第四輪談判很可能在外長會談後舉行。了解談判事宜的白俄羅斯政治分析家尤里（Yury Voskresensky）透露，俄烏下一輪談判可能在雙方外長會晤過後，地點在白俄境內。

▲烏俄土三方圍成一個ㄇ字型，俄方與烏方面對面，土方則坐在中間，扮演調停角色。（圖／路透）

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