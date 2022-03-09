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妹子懷孕報喜！男友崩潰「前任也有了」被逼婚　超扯劇情網罵爆

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels） 

▲前女友懷孕了。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

八點檔般的劇情竟真實上演！一名女網友發文表示，她和男友交往兩個月後便懷孕，而湊巧的是，對方前女友居然也懷孕了；得知此事的當下已經很傻眼，想不到男友還打算與前任復合。貼文曝光後，引發熱烈討論，網友紛紛回應「他如果真的愛你，早就選擇出來了」、「趕快跑啊」。

這名女網友在Dcard上，以「男友前女友和現任女友的我同時懷孕」為題發文，提到男友和前女友交往3年半分手，目前則和她在一起2個月。由於男友年紀已經邁入3字頭，所以男友家人一直很希望兒子可以結婚成家。

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前幾天，原PO接到男友的電話，得知對方前女友懷孕3個月了，而前女友家人則希望兩人可以登記結婚。聞言，原PO便坦言，雖然她和男友都有做安全措施，但她也懷孕了，目前一個多月，猜測可能是保險套的品質不太好。

撇除自己懷孕這件事不談，原PO其實覺得「前女友」懷孕的時間點很奇怪，若不是對方說謊，大概就是她和男友交往期間，男友還是有和前女友聯繫。與此同時，男友則透露自己不知該如何是好，因為前女友家人都知道此事，想要兩人結婚；至於原PO，目前則只有彼此知道肚子裡有新生命。

▲喝酒,啤酒,喝醉酒。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友覺得很煩、不知所措。（示意圖／記者李佳蓉攝）

眼見男友表現出煩悶的模樣，原PO傻眼表示，該煩的人應該是她吧？男友已經決定和前女友復合，那她和肚子裡的小孩怎麼辦？是變相叫她拿掉？

該篇文章也被轉貼至Dcard粉專上，不少網友都回應，「你很綠，然後你還在考慮回收」、「你超綠還沒發現」、「其實他已經做出選擇了，在他知道你懷孕而選擇讓你知道的時候」、「你男友說不知道就是個大問題，自己下面癢、安全措施也做不好，甚至連自己和誰有發生關係也搞不清楚」、「直接講鬧死他，再自己決定是否要留下孩子吧～我覺得前女友也有權知道這件事」。

針對原PO是否要生下孩子，還有網友要她務必想清楚，「生孩子請先思考一下如何負擔養育子女的經濟支出」、「不要讓無辜的孩子用他一生來承受」、「好誇張，小孩是無辜的，請務必想清楚」。

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