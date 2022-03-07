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孕期害喜「神隊友婆婆助攻」　幫擋壓力兼照料！網羨炸：拯救宇宙

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有網友分享婆婆在她懷孕期間成為神隊友。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃品臻／綜合報導

懷孕害喜已經很不舒服，這時若能遇到神隊友，一定能減輕不少痛苦，如果今天這個神隊友還是「婆婆」，是否真的是上輩子修來的福氣？一名女網友發文分享，自己在兩胎懷孕期間，婆婆是如何小心呵護，還幫她擋下來自公公的壓力，幸福的孕期讓網友們超級羨慕。

這名女網友在Dcard以「我的婆婆是神隊友」發文分享孕期的幸福生活，「目前跟先生結婚快3年了，生了一個可愛的兒子（目前懷二寶三個月），除了公公比較守舊，觀念算是傳統，這時候真的很慶幸有個神隊友婆婆。」

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原PO舉了3個例子，她說懷一胎時很常沒胃口，也有害喜反應，當時公公看到很開心、肯定一胎是男的，雖然沒有特別意思，但聽在原PO耳裡還是很有壓力，而婆婆正巧聽到公公的話，便幫原PO回嘴「男的女的都嘛好，健康就好」。

▲▼原PO相當慶幸能遇到現在的婆婆。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO相當慶幸能遇到現在的婆婆。（圖／翻攝自Dcard，下同）

此外，原PO一胎產後坐月子時因為照顧寶寶的疲累讓她有點產後憂鬱，婆婆見狀，知道原PO愛吃火鍋，就讓原PO老公帶著她去逛夜市、吃火鍋，還霸氣地接下照顧寶寶的任務，就連準備開口碎念的公公也被婆婆罵得閉嘴了。

原PO也分享了最近懷二胎的狀況，由於害喜反應比一胎來得嚴重，暖心的婆婆看她沒什麼進食，某次就買了一堆原PO愛吃的水果，讓她慢慢嘗試，有吃了舒服點的婆婆再去買；就連公公看到原PO含冰塊要念對小孩氣管不好，婆婆也會回懟說「氣管會不好還不是你們家族遺傳的，不要怪東怪西」。原PO懷二胎期間不舒服，都是由婆婆帶孩子，讓她能好好休息、養胎，原PO對此感動直呼「百年難遇的好婆婆」。

見原PO幸福的孕期生活，網友們除了替她高興外，也羨慕炸了，「妳上輩子是不是拯救了宇宙」、「沒有比較沒有傷害，多點好婆婆的文章，讓大家知道好婆婆要怎麼做，可惜婆婆不會上低卡」、「還是其實婆婆很想唸公公很久了，剛好可以順便罵公公」、「她對你好好～感覺主動找她聊天或跟她塞奈她會很高興」。

▲▼網友們都對原PO的經歷感到羨慕。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友們對原PO的經歷感到羨慕。

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