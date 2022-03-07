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懷孕3月被逼墮胎！她心碎怒罵「媽寶」　男友冷回：我是獨子

一名女網友淚訴懷孕，卻被男友一家人逼墮胎。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名女網友淚訴懷孕，卻被男友一家人逼墮胎。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

這段感情還走得下去嗎？一名住在北部的女子無奈，和男友交往2年懷孕，起初對方表示願意負責，過了3個月卻因為父母不同意反悔，要她拿掉孩子，「原因是我離過婚，還有一個小孩，會讓他們家族的人蒙羞」，男友媽媽認為她離過婚就是不單純，「我們家都高學歷很單純」，讓她十分心寒，引發熱議。

原PO在臉書《爆料公社》透露，她有過一段婚姻，還有一個小孩，離婚後交了男友，她懷孕時男友承諾：「生吧，以後的日子是我們自己的，我會到妳身邊，找新的工作，不會讓你一個人的，家人那邊我會處理」，沒想到懷孕3個月時，男友卻改口：「我不能離開家，因為我是獨子，我爸媽說我如果出了這個門，堅持要生這個小孩，那你戶口遷出去再也不要回來了」。

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男友強調自己是獨子，要為家裡想。（圖／翻攝自爆料公社）

▲男友強調自己是獨子，要為家裡著想。（圖／翻攝自爆料公社）

男友表示，「我是獨子，我要為家裡想！我出了這個門他們不會認我的」，還提交換條件，「我們搬出去住，可是妳要下來南部（我爸媽每天看的到我），不然妳生，妳一樣可以顧妳的店，我假日再上去看你們…」。這讓原PO欲哭無淚，突然覺得心被掏空。

貼文曝光後，網友紛紛留言，「千萬不要繼續交往下去」、「這男的真沒用！嫁了以後也不會幸福！算了吧！直接放生吧」、「爛死了，媽寶就是廢」、「渣男兼媽寶，幸好還沒嫁，但妳也太相信他的承諾了，女人自己能抬頭挺胸做決定」、「這種不要也罷」。

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