「老婆還是處女」他新婚1年想離婚！　網見4個理由：根本騙婚吧

▲老婆還是處女，原PO婚後忍一年崩潰了！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「假設離婚協調未果，可以訴請離婚嗎？」一名人夫透露，以為婚後可以與老婆享受性生活，無奈新婚1年，老婆依舊堅守處女身，認為性愛會痛、或是不想生小孩來敷衍原PO，且兩人長期溝通無果，老婆也拒絕去看心理醫師。原PO直言自己天天失眠，也萌起離婚念頭，讓大批網友心疼直呼，「這是騙婚吧！」

一名男網友在Dcard表示，為了尊重另一半，與老婆交往時期都沒有發生關係，而至今已結婚1年，每當原PO想進行魚水之歡，老婆卻找各種理由拒絕，包括「怕痛、現在不想要有小孩、小孩養不起開銷變大、生小孩的是我不是你」等4個藉口。

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原PO透露，老婆是處女，完全對性生活無感，原PO已嘗試理性溝通，無奈老婆不肯就是不肯，「到後期，我已經放棄溝通了，她本人也不覺得她需要諮商，我真的覺得心很累。」

明明是已婚人夫，原PO卻感慨性慾沒地方發洩，如今他的心靈已呈現崩塌狀態，「已經被無性婚姻給折磨快一年了，我現在幾乎每天都在想離婚，幾乎每天都在失眠，吃安眠藥也沒什麼作用。」

對原PO來說，婚姻只是一張紙，更無法接受柏拉圖式的愛情，「結婚帶來的幾乎是不快樂」，因此他求助「假設離婚協調未果，可以訴請離婚嗎？法官會判離嗎？」

文章曝光後，底下網友狂搖頭回應，「撇除真的害怕之外，你要不要查看看她有沒有其他人啊」、「你不只被折磨了一年吧，還要加上你們交往的時間」、「論婚前試車的重要性」、「這是騙婚吧」、「她結婚到底是結什麼的？或許喜歡的是女生耶」、「或者，你老婆可能是同志，交往結婚結婚只是為了給父母一個交代」。

▲網友認為，老婆真的要看心理醫師。（圖／翻攝Dcard）



另有網友理性建議，「也許太太是有精神上的問題，焦慮症或是恐慌症之類的，建議可以再更有耐心的溝通試看看，安撫她的情緒，既然走到了結婚，就ㄧ起努力看看、一起去克服解決，真的不行再考慮離婚也不遲」、「可以，未履行婚姻義務，但還是跟她討論一下吧，該去看醫生去看醫生，該做婚姻諮商就去做，該做性治療就去」。