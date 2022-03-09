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社會 社會焦點 保障人權

憂妻心情差回家給驚喜　門口見男鞋...小王沙發「打電動」

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子偷偷從中部北上要給妻子「驚喜」，卻意外發現妻子找陌生男來家裡「打電動」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡怡萍／新北報導

謝姓男子跟王姓妻子一起回彰化老家過農曆年，但王女初一就因為心情不好先行返回新北住處，謝男因為擔心愛妻、以及想給她一個「驚喜」，當天晚上也隨後開車返回新北，不料一到家就發現門口有一雙陌生男鞋，打開門更抓包陌生男子與老婆共處一室，謝男心碎對老婆與男子請求侵權賠償，新北地院判2人須賠謝男共4萬元。

判決書指出，謝姓男子與妻子王姓女子在2020年的農曆年間返回彰化老家過年，但王女在大年初一就表示心情不好，要獨自一人返回新北三重住所，但謝男一方面擔心妻子心情不佳、一方面也想給她「驚喜」，當天晚餐後也開車北返。

但謝男凌晨到家時，赫然發現門口擺放一雙陌生男鞋，一推開大門果然有一名張男穿著輕便衣物坐在沙發，且張男攜帶的盥洗用具、私人衣物一應俱全，明顯像要過夜。謝男要求對方離開後，妻子竟毫不避諱說「我覺得我們已經沒有愛了」、「（至少持續）一兩個月吧」，更明白表示「這段關係，我唯一做錯的事情，就是我沒有事先跟你講，我就跟他在一起了」、「我其實年後是有想要處理這件事的」。

大受打擊的謝男事後出現失眠症狀、被診斷出患有持續性憂鬱症，不得不同意妻子的離婚請求，並決定對她與張男提出賠償訴訟。

王女被告後卻表示，農曆年時有邀約丈夫初一就一起回北部，方便初二自己要回娘家，也約了朋友來家裡坐坐，是丈夫覺得無聊、且與她大吵一架，要她自己先回新北，回程途中才約了張男來三重住處打電動，藉以轉換負面情緒，沒有其他不正當關係。

張男也解釋，他與王女1個月前因運動認識，還不太熟也沒交往，帶著私人衣物與盥洗用品是因為打玩電動要直接下台中，沒有要久待的意思，甚至原本想跟謝男認識打招呼，沒想到無端遭到誤會。

但法官審理過程王女說詞反覆，也說與丈夫婚後多爭吵、關係早已千瘡百孔，多次提及離婚，只是因2人共同成立公司、買房子，財產關係複雜才一直未談妥，更對謝男道歉並坦承與張男未離婚先交往。

新北地院審後認為，王女確實背著老公容留陌生男子在家中共處一室，張男也明知王女有婚姻關係仍逾越正常交友分際，認為確實有侵權事實，但謝男求償之100萬元過高，判2人連帶須賠償4萬元，仍可上訴。

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