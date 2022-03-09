被前夫糾纏！人妻認「發生關係」...無奈：他煮菜很好吃我受不了

▲雖被前夫糾纏，但原PO也認了「有發生關係」。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

若一對夫妻已經離婚，那雙方還需要保持聯絡嗎？有位網友在《匿名公社》表示，自己被前夫糾纏，但也認了「發生關係」，令她覺得這段關係「很尷尬」。

原PO表示，自己都已經離婚了，前夫卻一直來糾纏，「用各種理由藉口來家裡」，但原PO也承認自己是個濫好人，完全拒絕不了前夫，「而且他煮的晚餐很好吃，這點我最受不了」。

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原PO繼續說道，雙方離婚的原因主要是因為前夫的媽媽「神煩」，所以當前夫每次企圖想說服她要復合時，「我只要想到前婆婆，我就想直接轟他出去」，原PO坦承，自己跟前夫還是有發生關係，認為現在這個情況很尷尬也讓心裡很亂，不禁問道，「到底該怎麼辦？」

貼文一出，網友們紛紛認為原PO跟前夫彼此還相愛，「好好溝通，你是愛他的，只是被婆婆影響了」，「你們應該要講好不會再被婆婆影響，這樣就不會為了一個未來不會在一起的人吵到離婚」，「所以你們還愛，只是因為婆婆」，但也有少部分網友持反對意見，「其實這樣的關係，不是還不錯嗎？各自擁有生活空間，不會再被婚後的瑣事困擾，也不用多面對神煩的婆婆」，「其實可以不要結婚，沒婚姻關係就沒公婆糾纏」。