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與前妻發生關係！他認「有感情」被迫離婚　喊話：女人妳跑不掉的

▲▼男女,床,腳,性愛示意圖。（圖／達志影像／示意圖）

▲原PO解釋，自己跟前妻感情沒有問題，「是被迫離婚」。（圖／達志影像／示意圖）

記者謝欣辰／綜合報導

本站昨（9日）報導《被前夫糾纏！人妻認「發生關係」...無奈：他煮菜很好吃我受不了》，今疑似是「前夫」本人在《匿名公社》表示，自己跟前妻「還有感情」，並向前妻喊話「女人妳跑不掉的」。

原PO一開頭表示，早上看到《ETtoday新聞雲》的報導，一對夫妻因為婆媳問題離婚，男方用各種藉口去找女方，雖離婚仍有親密關係，女方因為男方煮的食物太好吃受不了，原PO看到不禁驚訝「這種傻傻口吻，沒猜錯應該是我前妻發的文」，並解釋文內敘述的情況幾乎雷同。

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原PO說道，「我想說，我是被迫離婚的」，與前妻之間的感情根本沒有問題，「她因為我母親的關係堅持要離婚」，原PO解釋，若自己沒有各種藉口找她，「萬一被別人搶走了怎麼辦？」雖然前妻至今不想復合，原PO也決定不再逼她，「但她只能是我老婆」，原PO在文末甚至向前妻喊話，「不管是不是我老婆發的文，總之女人妳跑不掉的」。

貼文一出，網友們紛紛回應，「加油，若你真是本尊，你已經抓住她的胃了」，「有這樣的尬司就對了，祝你成功」，「愛她就去追回來，認愛不可恥」，但也有網友懷疑，「你真的是本人嗎？怎麼有點恐怖情人的味道」，「那你應該要解決你媽的問題，而不是在這裡喊話」。

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