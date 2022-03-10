阿嬤狂跑超商領「不存在的包裹」　店長曝原因...網全哭了

▲你曾在超商領包裹嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李芷萱／綜合報導

一名在超商工作的網友透露，去年有位阿嬤多次到店裡詢問有沒有她的包裹，讓店員相當無奈，事後經阿嬤的家人解釋，才曉得該包裹是阿嬤過世的孫女所寄，「現在的行為，我想就是一種思念」，這篇文也引起眾多網友回應，「還好有你這份親切，謝謝你」。

原PO在Dcard指出，去年整理貨架時，聽到在櫃檯的妹妹對一名要取貨的阿嬤有些不耐煩，身為店長的他便過去了解狀況，櫃台妹妹則解釋，近一兩個月來，阿嬤三天兩頭來問有沒有她的包裹，然而怎麼查都沒有。原PO對此問阿嬤，是不是記錯電話後三碼或走錯超商？可是阿嬤很堅持說沒記錯，並說她過幾天再來看看。

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由於碰過各種客人，原PO沒有放在心上，直到某天再次遇到這位阿嬤帶著家人來超商，照樣詢問有沒有包裹，經查仍沒有便離開，又過一會，阿嬤的家人回到店裡，先是道歉後才說明阿嬤為何有這種行為，原來是幾個月前阿嬤的孫女寄了一個店到店的包裹，並教阿嬤該怎麼取貨，阿嬤報的後三碼也是孫女的電話，因為阿嬤沒有手機。

▲已過世的孫女曾用超商寄給阿嬤一個包裹。（示意圖／記者劉維榛攝）

「但沒多久後，孫女發生意外不在了」，原PO表示，不曉得是不是打擊太大或傷心過度，雖然包裹早已阿嬤被取走，但阿嬤的記憶仍停在要取包裹、忘記孫女已經過世，「現在的行為，我想就是一種思念」，直到現在阿嬤都還會來問包裹到了沒，知道原因的原PO和其他店員也會好好回覆阿嬤，「每一次的言談之中都可以感受到，阿嬤真的很愛她的孫女」，並且為了避免阿嬤再次受到打擊，原PO每次都會裝做第一次聽她講，也是守護阿嬤的一種方式。

這篇貼文一出，許多網友紛紛留言「看標題就猜到有洋蔥，但還是不爭氣的點進來」、「哭了，洋蔥好大」、「還好有你這份親切，謝謝你」、「白髮人送黑髮人，真的對老人家創傷更大」、「看到這篇爆哭，我阿嬤上個月離開我，真的好希望她還在我身邊」，也有人建議「也許可以請阿嬤家人動不動就寄一個包裹給阿嬤？」